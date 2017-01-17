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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۸

در سفر به کهگیلویه و بویراحمد؛

نشست زنان کارآفرین کهگیلویه وبویراحمد بامعاون رئیس جمهور برگزارشد

نشست زنان کارآفرین کهگیلویه وبویراحمد بامعاون رئیس جمهور برگزارشد

یاسوج- نشست زنان کارآفرین کهگیلویه و بویراحمد با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست بعداظهر سه شنبه با حضور شهیندخت ملاوردی و جمعی از بانوان فرهیخته و کار آفرین استان و مسئولان استانی برگزار شد.

مدیرکل امور بانوان استانداری کهگیلویه و بویراحمد در این نشست گفت: زنان استان از گذشته پا به پای مردان در اقتصاد خانواده نقش مهمی داشته اند.

فریبا رحمان‌پور افزود: حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی نسبت به سالهای گذشته در استان افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: رویکرد دولت تدبیر و امید در حمایت از زنان برای حضور در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در استان بسیار مطلوب بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست زنان کار آفرین استان مشکلات پیش روی فعالیتهای افتصادی زنان در استان را با معاون رئیس جمهور در اموز زنان و خانواده مطرح کردند.

کد مطلب 3879773

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