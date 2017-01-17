اولین کمپ مدرسه تئاتر «میزانسن» آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ۲ هفته آغاز فعالیت مدرسه تئاتر «میزانسن» هنرجویان از طریق لکچر هایی با رویکردهای کلی این مدرسه آشنا خواهند شد. لکچرهای مختلف این مدرسه عبارتند از:

پرفورمنس آرت: گلرخ نفیسی تحصیلکرده پرفورمنس آرت و هنرمند پرفورمنس آرت

تئاتر مستند: مهین صدری هنرمند فعال در حوزه تئاتر مستند

تئاتر ابژه: کیوان سر رشته هنرمند فعال در حوزه تئاتر ابژه

تئاتر فیزیکال: سعید بهنام تحصیلکرده تئاتر تصویری در فرانسه

تئاتر دیجیتال: لیلی گله داران تحصیلکرده هنر دیجیتال از دانشگاه رم ایتالیا

در اولین ترمِ کمپ اول علاوه بر لکچرهای فوق هنرجویان با اساتیدی چون فرهاد مهندس پور، محمد عباسی، هاسمیک کاراپتیان، ستاره فاتحی، صبا کسمایی، آیدین الفت، محمدرضا علی اکبری، شایان درخشان، سهیلا علیزاده، علی قلی پور، سعید بهنام و علی اصغر دشتی دروس متنوع خود را سپری خواهند کرد. علاوه بر دروس فوق در ترم اول، هنرجویان یک ورک شاپ بین الملی با موضوع بدن را نیز سپری خواهند کرد.

علی اصغر دشتی مدیر مدرسه تئاتر «میزانسن» در ترم اول به عنوان سرمربی، هنرجویان را همراهی خواهد کرد. ضمن اینکه هنرجویان در هر ترم یک سرمربی جداگانه خواهند داشت.

مدرسه تئاتر «میزانسن» به عنوان اولین مرکز آموزش رویکردهای معاصر اجرایی در شاخه های پرفورمنس آرت، تئاتر فیزیکال، تئاتر دیجیتال، تئاتر ابژه و تئاتر مستند در کمپ های ١٣ ماهه در موسسه فرهنگی هنری «برگ» برگزار خواهد شد.

به زودی زمان برگزاری کمپ دوم مدرسه تئاتر «میزانسن» آغاز خواهد شد.