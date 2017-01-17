ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۶۰ هزار کندو زنبور عسل در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: تولید عسل در چهارمحال و بختیاری یکی از مهمترین شغل ها در بخش کشاورزی به شمار می رود.

وی عنوان کرد:چهارمحال و بختیاری به واسطه شرایط توپوگرافی و خاص دارای مراتع سرسبز است که زمینه را برای پرورش زنبور عسل فراهم کرده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: باید از ظرفیت های این استان در مسیر توسعه پرورش زنبور عسل بهره گرفت.

وی در ادامه تاکید کرد: هم اکنون بسیاری از زنبور داران این استان به مناطق گرمسیر کوچ کرده اند و تا دو ماه دیگر به چهارمحال و بختیاری بر می گردند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همزمان با باز شدن شکوفه های درختان از جمله درختان بادام کوچ زنبور داران به استان آغاز می شود.