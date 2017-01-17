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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۶

فرمانده انتظامی مازندران:

۱۹ هزار بوته گل خارجی قاچاق در مازندران کشف شد

۱۹ هزار بوته گل خارجی قاچاق در مازندران کشف شد

ساری - فرمانده انتظامی مازندران از کشف گل‌های خارجی قاچاق به ارزش ۹ میلیارد ریال در شهرستان عباس آباد خبر داد و گفت: ۱۹ هزار بونه گل خارجی در این عملیات کشف شد.

سردار سید محمود میرفیضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل، مامورن اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی استان در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت فردی به نام " ح- ت" تحت عنوان نماینده یک شرکت تولیدی گل و گیاهدر امر قاچاق گل و گیاه خارجی، موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران با انجام تحقیقات پلیسی و اقدامات اطلاعاتی و فنی با شناسایی متهم به قاچاق کالادریافتند، متهم به قاچاق گل و گیاه خارجی در حال حاضر تعداد زیادی از این گل‌ها را در داخل انبار گلخانه تخلیه و نگهداری می‌کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، اظهار داشت: ماموران با دریافت این اطلاعات با هماهنگی مرجع قضائی و نمایندگان جهاد کشاورزی به صورت غیرمترقبه از انبار گل و گیاه بازدید کردند و در نتیجه موفق شدند، بیش از ۱۹ هزار و ۸۰۰ بوته گل«آزالیا» خارجی قاچاق متعلق به کشور«بلژیک» را به همراه تعداد زیادی از انواع دیگر گل‌های خارجی قاچاق  کشف کنند.

سردار میرفیضی، گفت: برابر اعلام کارشناسان ارزش ریالی کشفیات بیش از ۹ میلیارد ریال اعلام شد که در این ارتباط ضمن توقیف کالای قاچاق متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 3879782

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