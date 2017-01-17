به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباس زاده ظهر سه شنبه در نشست هم اندیشی با مدیران آموزش و پرورش لرستان با بیان اینکه مدیر باید کم گو باشد و مدیریت وقت را داشته باشد اظهار داشت: قبلا هویت اصلی آموزش و پرورش خواندن و نوشتن بود اما اکنون باید قرب الی الله باشد.

وی با بیان اینکه هدف آموزش و پرورش، آموزش مهارت زندگی بوده که به معنای یادگیری دانستن، یادگیری به کار بستن، یادگیری با هم زیستن و یادگیری بهتر زیستن است بیان داشت: درست است که مجموعه آموزش و پرورش ناحیه یک موفقیت های زیادی داشته اما نباید چالش های عدیده این بخش را فراموش کرد.

مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد کسب ۹ رتبه برتر اول، دوم و سوم در پرسش مهر ریاست جمهوری و کسب رتبه اول کشوری ساخت رباتیک توسط دانش آموزان از جمله افتخارات این ناحیه است افزود: کسب ۱۰ رتبه اول، دوم و سوم در مسابقات هنری و فرهنگی، کسب رتبه اول پسران با ۳۸ مدال در رشته ژیمناستیک و ... از دیگر افتخارات کسب شده بوده است.

عباس زاده گفت: کسب دو رتبه کشوری در الگوهای تدریس توسط معلمان، کسب رتبه برتر جشنواره خوارزمی، کسب دو رتبه سومی کشور توسط دبیران تربیت بدنی در مسابقات علمی و فرهنگی، کسب دو رتبه تک رقمی، چهار رتبه دو رقمی، ۵۰ رتبه زیر دو هزار در کنکور سال ۹۴، راهیابی ۶۰ دانش آموز به المپیادهای علمی کشور و ... از دیگر موفقیت های کسب شده در آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد بوده است.

وی با بیان اینکه کسب رتبه اول استانی در جذب مشارکتهای مردمی و افزایش ۱۶ مدرسه هیئت امنایی به ۱۴مدرسه قبلی نیز از دستاوردهای آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد بوده است گفت: کسب رتبه اول استانی در اعزام اردوهای راهیان نور و اردوهای دانش آموزی در دو سال متوالی، کسب رتبه اول استانی در سیستم امور مالی طی دو سال متداول، کسب رتبه اول استانی در برگزاری هفته مشاغل و هدایت تحصیلی، کسب رتبه اول استانی در مسابقات گروهی فرهنگی و هنری دانش آموزان، کسب رتبه اول طرح تکریم ارباب رجوع، کسب رتبه اول عفاف و حجاب و ... از دیگر دستاوردهای آموزش و پرورش ناحیه یک بوده است.

وی یادآور شد: ۳۰ درصد مدارس آموزش و پرورش ناحیه یک خرم آباد تخریبی و ۳۰ درصد نیز فرسوده هستند.