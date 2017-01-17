بودجه شهرداری تهران یک سوم بودجه دولت رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی در نشست خبری در مورد کلیه بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران گفت: شهردار تهران در موعد مقرر لایحه بودجه ۹۶ را به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم کرد.

وی افزود: بودجه شهرداری به دلیل وضعیت اقتصاد شهر، رکود دو سه سال خیر در حوزه مسکن، کاهش ساخت و ساز که حتی بر اشتغال و صنایع جانبی مسکن نیز تاثیر منفی داشت با شرایط ویژه ای همراه بود.

امانی ادامه داد: ضمن اینکه لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه دولت نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد شهری را تحت تاثیر خود قرار داد و به همین دلایل ما بودجه شهری را انقباضی بستیم.

معاون امور شوراهای شهرداری تهران تصریح کرد: رشد بودجه ما نسبت به سال گذشته ۳.۴ درصد است و بر این اساس رشد بودجه ای ما یک سوم بودجه دولت پیش بینی شده است.

وی گفت: بودجه در سال ۹۵، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که در این رقم در سال ۹۶ به ۱۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد بدل شده است.

امانی توضیح داد: از این میزان ۱۱ هزار میلیارد نقدی است که معادل ۶۴ درصد کل بودجه است و ۷ هزار میلیارد تومان غیرنقدی است که معادل ۳۶ درصد کل بودجه است.

معاون امور شوراهای شهرداری تهران با اشاره به اولویت های بودجه ۹۶ گفت: جدا از اعتبارات مربوط به نگه داشت شهرداری و نگه داشت شهری که جزو بدیهیات هستند، ما دو اولویت اصلی را در بودجه ۹۶ دیده ایم شامل پرداخت دیون پیمانکاران و حمل و نقل عمومی.

امانی اضافه کرد: بر اساس برنامه پنج ساله قرار بود بودجه امسال ما ۲۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان پیش بینی شود اما به دلیل اینکه بودجه را انقباضی دیدیم این رقم ۲۰ درصد کاهش داشت.

وی افزود: ما در سال ۹۶، ۳۰۰ پروژه را به پایان خواهیم رساند ضمن اینکه اعتبار پیش بینی شده برای مناطق ۲۲ گانه تهران ۲ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان است که عمده آن صرف توسعه و تکمیل پروژه ها می شود.

معاون امور شوراهای شهرداری تهران درباره ریز اعتبارات برخی معاونت ها گفت:اعتبار حوزه فنی و عمرانی ۸۲۵ میلیارد تومان، مدیریت منابع انسانی ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان، معاونت شهرسازی ۲۳۰ میلیارد تومان، مدیریت بحران ۶۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، معاونت مالی و اقتصادی ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان، خدمات شهری و محیط زیست ۲ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان، معاونت فرهنگی اجتماعی ۷۱۲ میلیارد تومان است

امانی در خاتمه گفت: ضمن اینکه بالاترین اعتبار پیش بینی شده متعلق به معاونت حمل و نقل و ترافیک است که اعتبار ۴ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان برای آن پیش بینی کرده ایم.