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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

معاون امور شوراهای شهرداری تهران:

بودجه شهرداری تهران یک سوم بودجه دولت رشد داشته است

بودجه شهرداری تهران یک سوم بودجه دولت رشد داشته است

معاون امور شوراهای شهرداری تهران با اشاره به انقباضی بودن بودجه شهرداری در سال ۹۶ گفت: بودجه شهرداری تهران یک سوم بودجه دولت رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر امانی در نشست خبری در مورد کلیه بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران گفت: شهردار تهران در موعد مقرر لایحه بودجه ۹۶ را به شورای اسلامی شهر تهران تقدیم کرد.

وی افزود: بودجه شهرداری به دلیل وضعیت اقتصاد شهر، رکود دو سه سال خیر در حوزه مسکن، کاهش ساخت و ساز که حتی بر اشتغال و صنایع جانبی مسکن نیز تاثیر منفی داشت با شرایط ویژه ای همراه بود.

امانی ادامه داد: ضمن اینکه لایحه برنامه ششم توسعه و بودجه دولت نیز به صورت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد شهری را تحت تاثیر خود قرار داد و به همین دلایل ما بودجه شهری را انقباضی بستیم.

معاون امور شوراهای شهرداری تهران تصریح کرد: رشد بودجه ما نسبت به سال گذشته ۳.۴ درصد است و بر این اساس رشد بودجه ای ما یک سوم بودجه دولت پیش بینی شده است.

وی گفت: بودجه در سال ۹۵، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که در این رقم در سال ۹۶ به ۱۸ هزار و ۴۸۹ میلیارد بدل شده است.

امانی توضیح داد: از این میزان ۱۱ هزار میلیارد نقدی است که معادل ۶۴ درصد کل بودجه است و ۷ هزار میلیارد تومان غیرنقدی است که معادل ۳۶ درصد کل بودجه است.

معاون امور شوراهای شهرداری تهران با اشاره به اولویت های بودجه ۹۶ گفت: جدا از اعتبارات مربوط به نگه داشت شهرداری و نگه داشت شهری که جزو بدیهیات هستند، ما دو اولویت اصلی را در بودجه ۹۶ دیده ایم شامل پرداخت دیون پیمانکاران و حمل و نقل عمومی.

امانی اضافه کرد: بر اساس برنامه پنج ساله قرار بود بودجه امسال ما ۲۲ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان پیش بینی شود اما به دلیل اینکه بودجه را انقباضی دیدیم این رقم ۲۰ درصد کاهش داشت.

وی افزود: ما در سال ۹۶، ۳۰۰ پروژه را به پایان خواهیم رساند ضمن اینکه اعتبار پیش بینی شده برای مناطق ۲۲ گانه تهران ۲ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان است که عمده آن صرف توسعه و تکمیل پروژه ها می شود.

معاون امور شوراهای شهرداری تهران درباره ریز اعتبارات برخی معاونت ها گفت:اعتبار حوزه فنی و عمرانی ۸۲۵ میلیارد تومان، مدیریت منابع انسانی ۲ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان، معاونت شهرسازی ۲۳۰ میلیارد تومان، مدیریت بحران ۶۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، معاونت مالی و اقتصادی ۲ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان، خدمات شهری و محیط زیست ۲ هزار و ۱۹۳ میلیارد تومان، معاونت فرهنگی اجتماعی ۷۱۲ میلیارد تومان است

امانی در خاتمه گفت: ضمن اینکه بالاترین اعتبار پیش بینی شده متعلق به معاونت حمل و نقل و ترافیک است که اعتبار ۴ هزار و ۷۶۴ میلیارد تومان برای آن پیش بینی کرده ایم.

کد مطلب 3879785
سیامک صدیقی

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