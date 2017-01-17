۲ اثر هنری ویژه شهدای حرم رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کرمان، محمدحسین ملکی با اشاره به تولید دو اثر هنری با هدف ادای دین هنرمندان حوزه هنری استان کرمان در پاسداشت مجاهدت شهدای مدافع حرم گفت: همزمان با دومین سالگرد شهادت سردار شهید مدافع حرم «محمدعلی الله دادی» از نماهنگ «غیور در غربت» و تابلوی تذهیب «شهید حرم» رونمایی می‌شود.

رئیس حوزه هنری استان کرمان با اشاره به اینکه نماهنگ «غیور در غربت» توسط گروه سرود «آوای آسمانی کرمان» تولید شده، افزود: مدیر تولید این اثر «مجتبی یداللهی»، آهنگ ساز «محمد انورالاسلام» و همچنین شعر این اثر نیز توسط «بانو عبداللهی نژاد» سروده شده است.

وی با اشاره به اینکه در این نماهنگ به ابعاد شخصیتی سردار «محمدعلی الله دادی» پرداخته شده، عنوان کرد: ساخت این اثر طی دو ماه به انجام رسیده است و فیلمبرداری آن دو روز طول کشیده و همچنین تصویربرداری و کارگردانی این اثر توسط علی میرزاده در موزه دفاع مقدس شهر کرمان صورت گرفته است.

ملکی با بیان اینکه در تابلوی «شهید حرم»، چهره سردار «محمدعلی الله دادی» به تصویر کشیده شده، اظهار کرد: خلق این تابلو حدود سه ماه به طول انجامیده است.

رئیس حوزه هنری استان کرمان با اشاره به مزین شدن نقوش ختایی و اسلیمی به همراه تزیینی از گل و مرغ در تابلو، تصریح کرد: این اثر تذهیب کاری شده در اندازه ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر، توسط راحله سالاری از اعضای خانه تذهیب حوزه هنری کرمان انجام شده است.

وی ساخت و تولید چنین آثار فاخری را در راستای هنر متعهد به حقیقت و با هدف ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت و همچین ارج نهادن به رشادت‌های شهدای جبهه مقاومت در قاب هنر دانست.

مراسم رونمایی از نماهنگ «غیور در غربت» و تابلو تذهیب «شهید حرم» که به همت حوزه هنری استان کرمان تولید شده است همزمان با سالگرد شهادت شهید «الله‌دادی» در پاریز سیرجان برگزار خواهد شد.