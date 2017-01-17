اجرای منشور حقوق شهروندی بیانگر صداقت دولت تدبیر وامید است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی ایرانی پیش از ظهر سهشنبه در شورای آموزشوپرورش خراسان شمالی اظهار کرد: اگر یک دولت خودش را موظف بداند در برابر حقوق ملت با قانونمندی عمل کند این بیانگر صداقت آن دولت است و دولت تدبیر وامید با مطرح کردن منشور حقوق شهروندی این کار را انجام داده است.
وی بابیان اینکه آموزش حقوق شهروندی باید از مدارس و سازمان آموزشوپرورش آغاز شود، افزود: دانشگاهها و آموزشوپرورش میتوانند پیشنهادات خود را بهمنظور اجرای و آموزش ارائه دهند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه دو انتخابات مهم را در پیش رو داریم، تصریح کرد: تمام دستگاهها بهمنظور برگزاری هر چه باشکوهتر انتخابات تمام تلاش خود را انجام دهند.
ایرانی بابیان اینکه خراسان شمالی بهعنوان نخستین استانهایی بود که ستاد انتخابات و مسئولیتهای آن مشخص شد، اظهار کرد: دو هیات نظارت بر انتخابات در استان نیز مشخص شد که از این هیات ها بهمنظور برپایی انتخاباتی سالم و قانونمند حمایت میکنیم.
وی بیان کرد: از آموزشوپرورش نیز برای برگزاری قانونمند و باشکوه دوازدهمین دوره انتخابات درخواست همکاری میکنیم چراکه برگزاری پرشور انتخابات نشان از وحدت و اتحاد ملت است.
مدیرکل آموزشوپرورش خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: برخی از پروژههای کوچک از سالها قبل بهصورت نیمهتمام باقیماندهاند که با مصوب شدن اعتبار اندک این پروژهها به بهرهبرداری خواهد رسید.
براتعلی حاتمی تصریح کرد: برای ساخت و اتمام این پروژههای کوچک در استان نزدیک به ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار نیازاست.
۴۰۰ میلیون تومان برای تقدیر معلمان هزینه شد
معاون پژوهش و برنامهریزی اداره کل آموزشوپرورش خراسان شمالی نیز در این جلسه بابیان اینکه برای اجرای برنامههای هفته معلم نیازمند کمک استانداری هستیم، گفت: سال گذشته برای تجلیل از معلمان طی هفته معلم بیش از ۴۰۰ میلیون تومان هزینه شد.
قنبر علی خوش آینه اظهار کردد: خراسان شمالی دارای ۴۵۰ معلم پیشکسوت است که در هفته معلم سال آینده تقدیر خواهند شد.
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