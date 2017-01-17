  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست دامغان:

جمعیت وحوش دامغان ۲۰درصد افزایش یافته است

جمعیت وحوش دامغان ۲۰درصد افزایش یافته است

دامغان- رئیس اداره حفاظت از محیط زیست دامغان با بیان اینکه آمارگیری هلی شات وحوش در دو منطقه حفاظت شده شهرستان به اتمام رسید، گفت: جمعیت وحوش دامغان ۲۰درصد افزایش یافته است.

فرامرز اسنفدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتمام آمارگیری و پایش مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع دامغان در فصول بهار، پاییز و زمستان، ابراز داشت: برای نخستین بار در استان سمنان، در سال جاری و در خلال پایش پاییزه و زمستانه جمعیت وحوش در سطح مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع علاوه بر مشاهدات عینی و دوربین های چشمی، آمارگیری دقیق به روش تصویر برداری هوایی توسط محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان انجام و به پایان رسید.

وی با بیان اینکه کار آمارگیری پاییزه و زمستانه جمعیت وحوش در مناطق حفاظت شده سفیدکوه آرسک انجام شده است، افزود: هرمنطقه زیستگاه وحوش هشت گروه دو نفره به همراه محیط بانان و طبیعت دوستان مشاهدات عینی خود را ثبت کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دامغان با بیان اینکه در سال جاری ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار برای ساخت آبشخور و لایروبی چاه ها در مناطق زیست وحوش هزینه شده است، گفت: سه دستگاه تلمبه بادی برروی چاه های مناطق حفاظت شده دامغان نصب شده که تامین منابع آبی با هدف احیای مناطق زیست محیطی، افزایش جمعیت وحوش و جلوگیری از پراکندگی جمعیت وحوش را برعهده دارند که خوشبختانه در سال جاری ۳۵ دهنه آبشخور در مناطق شکار ممنوع سفیدکوه آرسک و شیربند ساخته شده است.

اسفندیاری از ممنوعیت شکار پرنده در مناطق زیست محیطی دامغان خبر داد و ابراز داشت: شکارپرندگان در منطقه زیست محیطی دامغان ممنوع شد و جلوگیری از شیوع بیماری های پرندگان مهاجر از جمله آنفلوانزا و ورود شکارچیان به مناطق آزاد دامغان از مهمترین اهداف ممنوعیت شکار پرندگان محسوب می شود.

وی با اشاره به وجود دو منطقه شکار ممنوع در سطح دامغان افزود: طالوشیربند و سفید کوه آرسک دو منطقه شکار ممنوع در شهرستان هستند که در حال حاضر پیگیر برای اخذ مجوز منطقه حفاظت شده بخشی از طالو شیربند و مناطق آزاد در منطقه دیباج هستیم که مکاتبات آن برای دریافت مجوز به شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور ارسال شده است.

کد مطلب 3879795

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها