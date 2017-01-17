جمعیت وحوش دامغان ۲۰درصد افزایش یافته است

فرامرز اسنفدیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اتمام آمارگیری و پایش مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع دامغان در فصول بهار، پاییز و زمستان، ابراز داشت: برای نخستین بار در استان سمنان، در سال جاری و در خلال پایش پاییزه و زمستانه جمعیت وحوش در سطح مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع علاوه بر مشاهدات عینی و دوربین های چشمی، آمارگیری دقیق به روش تصویر برداری هوایی توسط محیط بانان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دامغان انجام و به پایان رسید.

وی با بیان اینکه کار آمارگیری پاییزه و زمستانه جمعیت وحوش در مناطق حفاظت شده سفیدکوه آرسک انجام شده است، افزود: هرمنطقه زیستگاه وحوش هشت گروه دو نفره به همراه محیط بانان و طبیعت دوستان مشاهدات عینی خود را ثبت کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دامغان با بیان اینکه در سال جاری ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار برای ساخت آبشخور و لایروبی چاه ها در مناطق زیست وحوش هزینه شده است، گفت: سه دستگاه تلمبه بادی برروی چاه های مناطق حفاظت شده دامغان نصب شده که تامین منابع آبی با هدف احیای مناطق زیست محیطی، افزایش جمعیت وحوش و جلوگیری از پراکندگی جمعیت وحوش را برعهده دارند که خوشبختانه در سال جاری ۳۵ دهنه آبشخور در مناطق شکار ممنوع سفیدکوه آرسک و شیربند ساخته شده است.

اسفندیاری از ممنوعیت شکار پرنده در مناطق زیست محیطی دامغان خبر داد و ابراز داشت: شکارپرندگان در منطقه زیست محیطی دامغان ممنوع شد و جلوگیری از شیوع بیماری های پرندگان مهاجر از جمله آنفلوانزا و ورود شکارچیان به مناطق آزاد دامغان از مهمترین اهداف ممنوعیت شکار پرندگان محسوب می شود.

وی با اشاره به وجود دو منطقه شکار ممنوع در سطح دامغان افزود: طالوشیربند و سفید کوه آرسک دو منطقه شکار ممنوع در شهرستان هستند که در حال حاضر پیگیر برای اخذ مجوز منطقه حفاظت شده بخشی از طالو شیربند و مناطق آزاد در منطقه دیباج هستیم که مکاتبات آن برای دریافت مجوز به شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور ارسال شده است.