هرمزگان بهترین گزینه سرمایه گذاری شرکت های آبزی پروری تایلندی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شیلات هرمزگان، سیدپرویز محبی با اشاره به ظرفیت پنجاه هزار هکتاری اراضی مناسب جهت تکثیر و پرورش میگو در استان خواستار سرمایه گذاری و همکاری مستقیم این شرکت بین المللی در استان شد.

محبی با بیان اینکه نیاز به سرمایه گذاری این شرکت در زمینه های آبزی پروری و همچنین داشتن زمینه ها و ظرفیت های لازم آبزی پروری در استان هرمزگان مکمل یکدیگر هستند، استقبال هرمزگان از سرمایه گذاران بسیار مهم خواند.

وی گفت: خوشبختانه باحمایت مجموعه مسئولین استانی و سازمان شیلات ایران بستر لازم برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش شیلات هرمزگان به خوبی فراهم شده است.

محبی با بیان اینکه افزایش سایتهای پرورش میگو در بخش آبزیان و پرورش ماهی در قفس می تواند برای جبران کاهش ذخایر آبزیان به اقتصاد مردم مناطق ساحلی از طریق اشتغال زایی هم کمک کند گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در شیلات هرمزگان در راستای جذب سرمایه گذاران خارجی صورت گرفته است.

مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: مدیران ارشد شرکت CP تایلند پس از بازدید از مزارع آبزی پروری استان هرمزگان همچنین سایر استان های جنوبی کشور اذعان داشته اند هرمزگان به دلیل وجود زیر ساخت های مناسب و فنی، شرایط آب و هوایی مساعد و ... بهترین گزینه برای سرمایه گذاری است.

وی اظهار داشت: حضور سرمایه گذاران خارجی در زمینه های آبزی پروری در استان هرمزگان بیانگر برخورداری های طبیعی استان و همچنین توانمندی های استان در جذب سرمایه گذارن خارجی است.