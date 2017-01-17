شهر زنجان نیازمند تصمیمات تاریخی برای توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بیات ظهر سه شنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه زنجان نیازمند اتخاذ تصمیمات تاریخی است، اظهار داشت: در سال های اخیر شاهد وفاق و وحدت رویه در تصمیم گیری های شهری برای توسعه زنجان احساس نمی شد و باید به دنبال الگوی مناسب مشارکتی برای مدیریت شهر باشیم.

وی به کارگیری الگوهای بومی و درونی را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای نظام شورایی و پارلمان شهری الگوهای زیادی در سطح دنیا وجود داشت که الگوگیری مناسبی از آن ها نشد. این الگو می تواند برخواسته از الگوهای درونی و بومی باشد.

بیات کشور ایران را دارای سابقه کم در حوزه شوراها برشمرد و خاطرنشان کرد: برخی از کشورها همچون کشور همسایه پاکستان تجربه بیش از ۱۰۰ سال در این حوزه دارند. کشور ایران در این حوزه مرحله جوانی خود را تجربه می کند.

فرماندار زنجان بهترین الگوی مشارکت را مشارکت فعال در مسائل مختلف توسعه ای عنوان کرد و گفت: مشارکت منفعلانه کارساز نیست و باید حق مشارکت فعالانه در بین مردم به تثبیت برسد.

بیات به تصمیمات و مصوبات شورا در خصوص ماده ۱۷ اشاره کرد و اظهار داشت: جایگاه شورا بیشتر از این تصمیم گیری در خصوص تقسیم اعبتارات این ماده بین برخی افراد است.

فرماندار زنجان شورا را مهم ترین نهاد عمومی با سازماندهی اجتماعی عنوان کرد و یادآور شد: ۲۰۰ هزار نفر عضو شوراها در کشور هستند و در یک ساختاری به نام شورا با سلایق مختلف بستر رشد اجتماعی را فراهم می کنند. شورا حق مداخله در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهر را دارد.

بیات با بیان اینکه این مداخله باید مداخله ای هدفمند و با برنامه باشند، افزود: شورا باید سیاست گذار و برنامه محور باشد. همچنین شورا عرصه توافق جمعی برای توسعه شهر است.

بیات وضعیت اعتبارات در کشور را نامناسب عنوان کرد و گفت: تنها شهرداری ها دچار مشکلات مالی نیستند بلکه دولت نیز در خشکسالی مالی قرار دارد. باید در کنار هم بر مشکلات فائق آمد.

فرماندار زنجان شهر زنجان نیاز را نیازمند توسعه و تحول عنوان کرد و گفت: باید زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی در داخل شهر متحول شوند. مهاجرت های زیادی از روستاها به شهر صورت گرفته که در این مهاجرت افراد با هویت فرهنگی ثابت در شهر مستقر شدند که باید برای آن برنامه داشت.

بیات مشارکت را برای توسعه کشور ضروری عنوان کرد و گفت: مشارکت اجتماعی الزاماتی دارد که باید به آن توجه کرد. همه مردم باید احساس مشارکت داشته باشند. معمولا مردم ایران و در شهر زنجان مشارکت اجتماعی ضعیف تر مشارکت های طایفه ای و فامیلی است.