لغو جواز اسلحه، جریمه ۲۰ میلیونی و حبس برای شکارچی متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران اواخر شهریورماه امسال به دنبال کسب اطلاعاتی مبنی بر ورود یک شکارچی غیرمجاز به منطقه حفاظت شده بهرام گور، نیروهای یگان محیط زیست این منطقه عازم محدوده مورد نظر شده و پس از مدتی یک خودروی پیکان سفید رنگ را حین بازگشت از منطقه مشاهده کرده و به راننده خودرو دستور ایست دادند.

رییس منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارک ملی قطرویه در این باره گفت: راننده پیکان بدون توجه به ایست محیط بانان شروع به فرار کرده و محیط بانان نیز با دو خودروی پیکاپ به تعقیب وی پرداختند.

احمد رستگار اظهار کرد: پس از حدود ۳۰ کیلومتر تعقیب و گریز در مسیرهای فرعی و خاکی، لاستیک یکی از خودروهای محیط زیست پنجر شده و از ادامه مسیر باز ماند اما خودروی دوم محیط زیست مسیر متخلف را مسدود کرد.

شکارچی متخلف پس از توقف، از خودرو پیاده شده و با پای پیاده متواری شد اما محیط بانان به تعقیب وی پرداخته و متهم را دستگیر کردند.

در جریان بازرسی از خودروی پیکان لاشه یک میش و یک بره قوچ وحشی به همراه یک اسلحه شکاری دارای جواز حمل و سایر ادوات شکار کشف و ضبط و متهم پس از تشکیل پرونده جهت رسیدگی به جرم به مراجع قضایی معرفی شد.

شکارچی متخلف مبلغ دوازده میلیون تومان از کل مبلغ ضرر و زیان وارده به محیط زیست را به حساب دولت واریز و فیش مربوطه را به دادگاه ارائه کرد، اما از واریز هشت میلیون تومان باقیمانده خودداری کرد.

در جریان رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری نیریز، دادگاه با استناد به گزارش نیروهای محیط زیست، کشف لاشه شکار و اسلحه اسلحه شکاری از متخلف و اعترافات وی، بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانست.

بنابراین دادگاه متهم را به تحمل چهار سال و شش ماه حبس محکوم کرد.

همچنین با رای دادگاه جواز حمل اسلحه شکاری متعلق به متهم لغو و اسلحه مذکور به نفع دولت (وزارت دفاع) مصادره شد.

دادگاه متهم را به پرداخت هشتاد میلیون ریال بابت الباقی ضرر و زیان وارده به محیط زیست و همچنین پنجاه درصد حق الوکاله پرداخت شده از سوی اداره محیط زیست به وکیل پرونده محکوم کرد.