یازدهمین دوره مسابقات قویترین مردان ایران در قاین برگزار می شود

شهرام بازیار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یازدهمین دوره مسابقات جایزه بزرگ قویترین مردان ایران انتخابی تیم ملی برای مسابقات جهانی در سالن سیمرغ دانشگاه پیام نور قاین برگزار می شود.

وی با بیان اینکه تا این لحظه ۳۵ ورزشکار از ۹ استان برای شرکت در این مسابقات پذیرش شده اند، بیان کرد: امروز آخرین روز پذیرش ورزشکاران خواهد بود و تا بعد از ظهر نیز کار اسکان ورزشکاران انجام می شود.

مسئول رسانه و اطلاع رسانی یازدهمین دوره مسابقات جایزه بزرگ قویترین مردان ایران ادامه داد: از خراسان جنوبی نیز چهار ورزشکار در این مسابقات شرکت می کنند که تاکنون سه نفر از این ورزشکاران حضور خود را قطعی و پذیرش شده اند.

بازیار با اشاره به اینکه مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات ساعت ۱۸ روز سه شنبه ۲۸ دی ماه جاری برگزار می شود، عنوان داشت: مسابقات نیز از ۲۹ دی ماه در سه دوره مقدماتی، نیمه نهایی و نهایی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه مسابقات با استانداردهای مسابقات جهانی خواهد بود، بیان داشت: افراد منتخب این مسابقات به مسابقات جهانی راه خواهند یافت.

مسئول رسانه و اطلاع رسانی یازدهمین دوره مسابقات جایزه بزرگ قویترین مردان ایران اضافه کرد: مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات نیز روز جمعه یکم بهمن ماه خواهد بود.