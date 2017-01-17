به گزارش خبرنگار مهر، حسین جعفری ظهر سه شنبه در حاشیه همایش تجلیل از کشاورزان نمونه استان، افزود: برگزاری این همایش در راستای تجلیل و قدردانی از زحمات کشاورزان است و باید این مهم تداوم داشته باشد.

وی اظهار کرد: امنیت غذایی در استان و کشور مدیون زحمات کشاورزان است و رسالت سازمان جهاد کشاورزی است که قدر دان این قشر در جامعه باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: خوشبختانه دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به بخش کشاورزی دارد و این امر برای تولید محصولات کشاورزی بسیار موثر است.

جعفری تاکید کرد: در این همایش از ۳۱ تولید کننده برتر استان در بخش کشاورزی تجلیل می شود و دو نفر از این کشاورزان هم در سطح ملی عملکرد خوبی داشته اند و نمونه شده اند.

وی افزود: دولت تدبیر و امید در شرایط سخت بخش کشاورزی را تحویل گرفت و ما در کل کشور ذخیره گندم پایین بود و برخی نهاده های کود در کشور وجود نداشت و تامین ۱۱ هزار تن کود بسیار سخت بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان ابراز کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید در بحث گندم توفیق خوبی فراهم شد و ما به خود کفایی کامل در گندم رسیدیم وامسال ۳۵۲ هزار تن خرید تضمینی گندم و به همین میزان جو و کلزا انجام شد و تمام مطالبات کشاورزان پرداخت شد.

جعفری از خرید ۶۴ دستگاه کمباین برای استان طی سه سال گذشته خبر داد وگفت: خرید چهار هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع ادوات کشاورزی و ۲ هزار و ۳۵۰ دستگاه تراکتور از دیگر اقدامات طی این بازه زمانی بوده است.

وی ابراز کرد: توجه به بهره وری حداکثر از منابع آب و خاک از مهمترین برنامه های استان است و برای سال آینده اعتبار خوبی تخصیص می یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان یاد آورشد: افزایش بهره وری مهمترین نقطه تمرکز توسعه فعالیت های کشاورزی در استان زنجان است و در این راستا طی سه سال گذشته ۱۱ هزار هکتار از اراضی استان به سیستم آبیاری تحت فشار مجهز شده و چهار هزار هکتار از زمین ها به سیستم آبیاری نوین در حال اجرا است.

جعفری با بیان اینکه برای بودجه سال ۹۶، ۲۴ هزار میلیارد ریال اعتبار برای توسعه زمین های مجهز به سیستم آبیاری نوین کشور در نظر گرفته شده است، گفت: بهره وری مصرف آب در استان زنجان ۴۴ درصد و شاخص بهره وری ۲۰ درصد طی سه سال گذشته رشد داشته است.