۲۵میلیارد ریل اعتبارات به مجتمع ماهی پیرانشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، معصوم فصیح پیش از ظهر سه شنبه در آیین انعقاد تفاهم نامه با بانک آفرین آذربایجان غربی افزود: مجتمع بادین آباد با ظرفیت اسمی تولید ۴۰۰ تن ماهی قزل آلا و اشتغالزایی برای ۱۰۰ نفر به طور مستقیم در قالب ۵۰ مزرعه ۸ تنی در شهرستان پیرانشهر واقع شده و با تولید ماهی به صورت یک دوره در سال فعال است.

وی ادامه داد: با تخصیص این اعتبارات کلیه مزارع مجتمع با اجرای طرح مکانیزاسیون به سیستم ها و تجهیزات مکانیزه برگشت آب، تصفیه و سایر تجهیزات مورد نیاز از قبیل ارتقا برق، خرید ژنراتور، پمپ برگشت آب، هواده، درام فیلتر، لوله و اتصالات و هیتر های گرم کننده آب و غیره تجهیز شده و در طول سال به صورت لایه ای و چند دوره اقدام به پرورش خواهند نمود.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی اضافه کرد: پیش بینی می شود با اجرای این طرح ظرفیت پروژه از ۴۰۰ تن به دو تا سه برابر افزایش یافته و به تبع آن اشتغال زایی و ایجاد شغل های جانبی پروژه نیز افزایش خواهد یافت.

فعالیت ۲۵۰ مرکز پرورش قزل آلا در آذربایجان غربی

فصیح در ادامه به میزان تولید سالانه ماهی قزل آلا در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ مرکز و مزرعه تکثیر و پرورش ماهی قزل‌آلا شامل مزارع انفرادی، مجتمع‌های سردآبی، استخرهای دو منظوره کشاورزی و استخرهای خاکی توسط بخش خصوصی با تولید و عرضه سالانه بیش از هفت هزار تن ماهی قزل‌آلا به بازار مصرف در سطح استان فعال هستند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر چهار مرکز تکثیر قزل‌آلا و ۱۱ مزرعه حد واسط توسط بخش خصوصی با تولید ۱۵ میلیون قطعه بچه ماهی و ۳۰ میلیون قطعه تخم چشم زده فعالیت دارند که علاوه بر تامین نیاز مزارع استان، مازاد تولیداتشان را به استان‌های کردستان، آذربایجان‌شرقی، اردبیل، کرمانشاه و خراسان صادر کرده و در این مراکز، تکثیر قزل‌آلا به دو صورت فصلی و خارج از فصل انجام می‌گیرد که در نوع خود کم‌نظیر است.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌های مهم پرورش ماهی قزل‌آلا، پرورش در قفس بوده که جزو اولویت‌های وزارت جهادکشاورزی است اضافه کرد: این استان با دارا بودن دریاچه‌های پشت سد، مستعد پرورش ماهی به روش قفس cage یا pen دارای یک ظرفیت عظیم برای توسعه فعالیت‌های شیلاتی و نیز اشتغال‌زایی در سطح وسیع است.

آذربایجان غربی قطب مهم آبزی پروری در کشور

فصیح بیان کرد: این استان ظرفیت تولید سه هزار تن و اشتغال‌زایی بیش از ۳۰۰ نفر را در سدهای ارس، پلدشت، سلماس و حسنلوی نقده، سد قیقاچ پلدشت، دریاچه مارمیشو، شهید قنبری ماکو و شهدای سلماس برای تولید ماهیان سردابی را دارد.

وی با تاکید بر اینکه آذربایجان‌غربی به لحاظ شرایط خاص جغرافیایی دارای ظرفیت‌های مستعد شیلاتی فراوانی است، اظهار کرد: وجود بیش از ۳۴ رودخانه و ۱۰ هزار چشمه دائمی و فصلی، یک هزار و ۲۴ رشته قنات، ۴۰ هزار چاه عمیق و نیمه عمیق، ۱۳ فقره دریاچه پشت سد موجود و ۱۳ فقره دریاچه پشت سد در حال احداث، ۱۳ آبگیر و تالاب و ۲۵ هزار هکتار دشت این استان را به یک قطب مهم آبزی پروری تبدیل کرده است.

مدیر شیلات و آبزیان آذربایجان‌غربی یاد آورشد: در طول مدت کوتاه فعالیت شیلات در استان یعنی از سال‌های ۶۶ به بعد به واسطه وجود ظرفیتهای آبی و خاکی از یک سو و ظرفیتهای نیروی انسانی از سوی دیگر سبب شده آبزی ‌پروری در استان توسعه چشمگیری یابد.