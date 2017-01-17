دیوان عالی انگلیس به طرح شکایت علیه «جک استراو» رأی داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دیوان عالی انگلستان با درخواست «عبدالحکیم بالحاج» از مخالفین «معمر قذافی» دیکتاتور معدوم لیبی برای طرح شکایت علیه جک استراو وزیر امور خارجه اسبق انگلستان، موافقت کرد.

بالحاج مدعی است که «ام آی سیکس» سرویس جاسوسی انگلستان در سال ۲۰۰۴ میلادی و در دوره ای که استراو در رأس آن بود، وی و همسرش را به قصد استرداد به لیبی، دزدیده است- اتهامی که از سوی استراو رد می شود.

به گفته وکلای بالحاج، وی تنها در ازای عذرخواهی و دریافت یک میلیون پوند انگلیس، حاضر به چشم پوشی از شکایت خود است.

ظاهرا بالحاج برای دریافت پناهندگی عازم لندن بوده که از سوی مامورین ام آی سیکس دستگیر و برای گذران شش سال حبس، به لیبی انتقال داده می شود.

البته، شکایت مطرح شده از سوی بالحاج، علاوه بر استراو، متوجه «سِر مارک آلن» از اعضای سابق ام آی سیکس و همچنین برخی از نهادهای امنیتی انگلستان نیز هست حال آنکه در این میان، اتهاماتی علیه وزارت کشور و امور خارجه انگلستان نیز مطرح است.

حکم دیوان عالی انگلستان، آزمونی برای به چالش کشیدن توانمندی مراجع قضایی این کشور به دخالت در امور وزارت خارجه محسوب می شود و اینکه آیا نهایتا مصلحت طلبی و مصونیت دیپلماتیک متهمین، مانع از رسیدگی به شکایت مطرح شده علیه ایشان خواهد شد، یا خیر.