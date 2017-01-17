به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت ملاوردی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: برجام بیش از۱۰۰ دستاورد مهم برای کشور داشت.

وی با بیان اینکه برجام دستاوردهای زیادی در ابعاد مختلف برای جهموری اسلامی ایران داشت، گفت: با استناد به گزارش بعیدی‌نژاد یکی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای و سفیر کنونی ایران در انگلیس، تثبیت حقوق هسته‌ای ملت ایران یکی از دستاوردهای بزرگ برجام بود.

ملاوردی بیان داشت: فعالیتهای هسته‌ای در زمینه تحقیق و توسعه در کشور تداوم دارد.

وی بابیان اینکه برجام در زمینه دیپلماسی بین‌المللی نیز دستاوردهای بسیار مهمی داشته است، گفت: قبل از برجام با وضعیت سیاسی و امنیتی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران، منجر به ایران هراسی در دنیا شده بود که پس از برجام به این مسئله پایان داده شد.

ملاوردی تصریح کرد: تا قبل از برجام ایران در ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شد اما ما توانستیم با برجام سایه این وضعیت را از سر کشور برداریم.

وی افزود: برجام موجب عادی‌سازی روابط سیاسی و بین‌المللی میان جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف جهان و سازمانهای مختلف شده است.