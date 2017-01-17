نمایشگاه عکس «گزنگاره ها» در زاهدان برگزار می شود

حامد غلامی عکاس و هنرمند جوان سیستانی در رابطه با برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آشنایی با رنگ و قلم نخستین تجربه من در عرصه هنر بود و شاید همین علاقه مرا به اعماق پر رمز و راز زیبای عکاسی می کشاند.

وی مهمترین دغدغه اش را نشان دادن تمام زیبایی ها وکاستی ها دانست و افزود: منطقه سیستان با ۱۸ سال خشکسالی و پس از آن خشکی تالاب بین المللی هامون دست و پنجه نرم‌می کند که عنوان «گزنگاره ها» مفاهیم خاصی را به دنبال دارد

وی ادامه داد: این نمایشگاه با حمایت دانشگاه زابل و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی سیستان وبلوچستان برگزار می شود و با حمایت های لازم این نمایشگاه در دیگر شهر ها از قبیل مشهد و تهران نیز برپا خواهد شد.

وی در خصوص نام نمایشگاه با عنوان «گزنگاره ها» خاطرنشان کرد: درخت «گز» به عنوان نماد مقاومت و ایستادگی در برابر خشکسالی قلمداد می شود به طوری که پس از کشت این درخت پس از سالها بدون آب قادر به رشد است و گفته می شود درخت گز فقط در منطقه سیستان واقع در شمال سیستان وبلوچستان دیده می شود.

گفتنی است: حامد غلامی عکاس و هنرمند جوان سیستانی متولد آبان ۱۳۷۱ است که از سال ۱۳۸۸ تاکنون با الهام گرفتن از درخت گز به عنوان نماد استقامت و پایداری سیستان تلاش نموده تا شرایط منطقه را از نگاه دوربین خود به تصویر بکشاند.

این نمایشگاه عکس از بیست وهشتم دی ماه تا اول بهمن ماه در زاهدان برپا می شود و علاقه مندان می توانند جهت بازدید از این نمایشگاه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۷تا ۲۱به محل برپایی نمایشگاه مراجعه نمایند.