به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی بیمارستان ۷۵۰ تختخوابی جایگزین بیمارستان شفا، اظهار کرد: خدا را شاکریم که اقداماتی در حوزه سلامت و احداث بیمارستان ۷۵۰ تختخوابی در استان کرمان به ثمر رسید.

وی افزود: با پیگیری های مسئولان در دولت تدبیر امید در چندین جلسه احداث بیمارستان هایی مبنی بر ۳۰ درصد بودجه وزارتخانه و ۷۰ درصد بودجه منابع استانی در سراسر کشور اجرایی شد.

وی ادامه داد: اجرایی شدن عملیات احداث این بیمارستان نتیجه خلق درآمد و ثروت در استان کرمان است وگرنه به بودجه های دولت اجرای این پروژه ها چندین سال طول می کشید.

رزم حسینی با اشاره به اینکه بیمارستان شفا امکان گسترش و به روز سازی نداشت، اظهار کرد: برای احداث بیمارستانی با این وسعت نیاز به فضای بیشتر داشتیم که احداث آن امروز در محل جاده باغین اجرایی می شود.

استاندار کرمان با بیان اینکه بیشتر پروژه های شهر کرمان با بودجه غیردولتی در حال اجرا است، افزود: ۶۵ درصد از خط ریلی سیرجان - کرمان با بودجه غیردولتی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: قرارگاه توانمند سپاه سازندگی نهادی دولتی است که اجرای پروژه بیمارستان ۷۵۰ تختخوابی جایگزین بیمارستان شفا برعهده گرفته است.

رزم حسینی با تاکید بر اینکه حکومت متعلق به مردم است نه هیچ جناح دیگر، گفت: باید فضای همدلی و نشاط بین مردم در راستای توسعه و آبادانی استان حفظ شود.