به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، محمدرضا صالحی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: بنابراعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اعتباری وابسته به وزارت اقتصاد دارایی استان خراسان شمالی رتبه نخست را جهت صدور مجوز جذب سرمایه‌گذاری را به مبلغ سه میلیارد و ٣۶٧ میلیون دلار کسب کرده است.

صالحی افزود: باید مجوزهای صادرشده با مشارکت تمامی دست‌اندرکاران عملیاتی شوند و ما سعی داریم در این مسیر موانع و مشکلات موجود استانی و ملی را به حداقل برسانیم.

وی تأکید کرد: خراسان شمالی در حوزه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی، گردشگری، صنایع پایین‌دستی وابسته به صنعت پتروشیمی، صنایع وابسته به صنعت آلومینا و فولاد و همچنین تولید گیاهان دارویی از ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: تولید گیاهان دارویی از بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح استان است که در بحث آموزش کشت علمی و فرآوری محصولات حمایت خوبی از سوی دولت صورت خواهد گرفت.

صالحی افزود: این استان در حوزه‌ی فرآوری داروهایی گیاهی استقبال خوبی جهت راه‌اندازی کارخانه داروسازی گیاهی از سرمایه‌گذاران خواهد داشت و از حداکثر توان و ظرفیت خود در این حوزه بهره‌مند خواهد شد.

وی بیان داشت: سرمایه‌گذاری برای توسعه و پیشرفت هر استانی الزامی است و ما سعی داریم با ارائه طرح‌های تشویقی زمینه جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در سطح استان فراهم نماییم.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: معرفی صحیح و جامع استان و ظرفیت‌ها و امکانات موجود آن راه‌حلی مؤثر جهت جذب سرمایه‌گذاران است.