به گزارش خبرنگار مهر، آراض ضیایی ظهر سه شنبه در جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه وضعیت اعتباری شهرداری ها مناسب نیست، اظهار داشت: در سال ۹۵ اعتبار مربوط به شهردرای زنجان برای تحقق درآمدهای پیش بینی شده ۹ ماهه نخست سال جاری محقق نشده است.

وی به شرایط بودجه ۹ دوازدهم شهرداری زنجان در سال جاری اشاره کرد و افزود: در ۹ ماهه سال جاری ۸۰ میلیارد ریال سهم کمک های دولتی در بودجه بوده که تخصیصی وجود نداشته است. مجموع کمک های دولتی در سال جاری ۱۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان از کسری ۳۴ درصدی تحقق بودجه ۹ دوازدهم شهرداری زنجان برای سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم با تخصیص اعتبارات دولتی بخشی از کسری بودجه شهرداری جبران شود.

ضیایی از کاهش توجه مالی دولت به شهرداری ها در لایجه بودجه سال آتی خبر داد و گفت: کاهش سهم کمک های دولت به شهرداری ها طی سال های اخیر همواره کاهشی بوده است.

وی با بیان اینکه طی سه سال اخیر تحولی در اعتبارات شهرداری ها توسط دولت انجام نشده است، افزود: شاهد روند نزولی کمک دولت به شهرداری ها هستیم و چتر حمایتی دولت برای شهرداری ها برداشته شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان رویکرد فعلی را موجب حرکت شهرداری ها به سمت درآمدهای تاپایدار و مخرب دانست و تاکید کرد: در لایحه بودجه سال آتی وزارت نفت سهمیه و یارانه قیر به معابر شهری را لحاظ نکرده است. همچنین شاهد کاهش سهم شهرداری ها از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده نیز هستیم.

ضیایی همچنین از کاهش اعتبارات مربوط به بهسازی بافت فرسوده شهری خبر داد و گفت: همچنین شاهد کاهش سقف مجوز انتشار اوراق مشارکت برای شهرداری ها هستیم. در شرایط دشوار فعلی که با خشکسالی مالی مواجه هستیم باید حمایت های دولت افزایش یابد.