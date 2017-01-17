آغاز فیلمبرداری«درناهای کاغذی»با موضوع بمباران شیمیایی سردشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدباقر کریمی در گفتگویی با اعلام این خبر اظهارداشت: این فیلم به صورت مشترک با کشور ژاپن ساخته می‌شود و تلفیق دو حمله شیمیایی به هیروشیما و سردشت است که نیمی از فیلم در ایران و نیمی از آن در کشور ژاپن فیلمبرداری می شود.

وی در مورد داستان "درناهای کاغذی" اضافه کرد: قصه از سردشت و زمان بمباران شیمیایی این شهر توسط رژیم عراق آغاز می شود و مقاومت‌های مردم این خطه از سرزمین در ۸ سال دفاع مقدس پرداخته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه فیلم نامه نویسی «درناهای کاغذی» به اتمام رسیده است، تصریح کرد: عوامل فیلم سازی در حال حاضر در شهرستان سردشت در حال تست بازیگری هستند.

کریمی با ابراز خرسندی از ایجاد شرایط تولید فیلم «درناهای کاغذی» اظهار امیدواری کرد با توجه به شناخت بین‌المللی بر روی هیروشیما، سردشت نیز در سطح بین المللی مطرح شود.

وی درباره بازیگرانش نیز توضیح داد: تلاش شده است در فیلم بلند «درناهای کاغذی» از بازیگران مشهور و مطرح استفاده شود.

سردشت بعدازظهر روز هفتم تیر ماه سال ۱۳۶۶ در حالی که جنگ ایران وعراق در اوج خود بود، توسط حزب بعث عراق، بمباران شیمیایی شد و طی آن ۱۰۹ نفر بلافاصله جان خود را از دست دادند.

سردشت اولین شهری بود که بعد از جنگ جهانی اول و تصویب کنوانسیون های منع سلاح های شیمیایی مورد حمله شیمیایی قرار گرفت و به مراتب بدتر و فاجعه آمیزتر از حلبچه بود زیرا عمق فاجعه درسردشت بود که از میزان گازهای استفاده شده در آن بیشتر است.

شهر مرزی سردشت در جنوب آذربایجان غربی واقع شده است و در حال حاضر دارای بیشترین تعداد مصدومین شیمیایی در کشور است.