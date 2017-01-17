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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)؛

همایش «جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت» برگزار می شود

همایش «جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت» برگزار می شود

همایش «جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت؛ مبانی، شاخص ها، اهداف و نتایج» از سوی گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش «جایگاه مذاکره با دشمن در سیره اهل بیت» پنج شنبه ۳۰ دی ماه برگزار می شود.

در افتتاحیه این همایش، حجت الاسلام مهدی پیشوایی به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و میزگرد علمی این همایش نیز با حضور حجج اسلام، محمدهادی یوسفی غروی، محمدجواد نوروزی، محمدرضا جباری و جواد سلیمانی، برگزار می شود.

آیت الله عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری نیز سخنران اختتامیه این همایش نیم روزه است.

گفتنی است، همایش مذکور، ساعت ۹ تا ۱۲ روز پنج شنبه ۳۰ دی ماه در تالار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می شود.

کد مطلب 3879825

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