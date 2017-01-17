جلسه ستاد بزرگداشت ایام الله دهه مبارک فجر در خاش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد برنامه ریزی ایام الله دهه مبارک فجر جهت اعلام برنامه های ارگان ها و برنامه ریزی جهت هر چه با شکوه تر برگزار شدن این دهه پیش از ظهر امروز در فرمانداری خاش برگزار شد.

در این جلسه معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری خاش گفت: امروز دشمنان اسلام وحدت میان امت اسلامی را نشانه گرفته اند تا خللی در آن وارد کنند تا برنامه های خود را اجرائی نمایند.

محمد احمدی بیان کرد: حادثه انقلاب شکوهمند اسلامی یکی از بزرگترین حوادث قرن اخیر بود که همه ارکان بشریت را تحت تاثیر خود قرار داد.

وی افزود: ما خون های زیادی را نثار درخت انقلاب کرده ایم لذا همه ما باید تلاش کنیم که ایثارگری های شهداء را زنده نگهداریم و بتوانیم به نسل های بعدی منتقل کنیم.

احمدی در ادامه تصریح کرد : برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر در ۱۷ کمیته برنامه ریزی شده است و به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است.

وی افزود: از جمله مهمترین برنامه های ایام الله دهه مبارکه فجر که به تصویب رسیده اند نواختن زنگ محوری انقلاب، اهدای جوایز به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد، پروژه های بهداشتی درمانی، ویزیت رایگان، اهدای خون، راه اندازی خانه های هلال روستایی، توسعه دپارتمان کارخانه سیمان، دیدار با خانواده شهدا، غبار روبی گلزار شهدا، مسابقات قرآنی، میزبانی مسابقات ورزشی استان، مسابقات شعرخوانی، برگزاری نمایشگاه و یادواره شهدا، افتتاح پروژه های شهری، برپایی سیاه چادر فرهنگی، توزیع شربت و شکلات، جشنواره کودک مسلمان بلوچ و رژه موتوری است.