سازمان مدیریتی شورای اجتماعی در کشور تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهین دخت ملاوردی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: ۱۸ کارگروه در ذیل این شورا با ریاست رئیس جمهور فعالیت می کنند.
ملاوردی بیان داشت: طلاق، اعتیاد، مباحث اخلاقی و سایر آسیبهای اجتماعی در شورای اجتماعی کشور با مدیریت یکپارچه و هماهنگ بررسی میشود.
وی افزود: گزارش این شورا نیزهر شش ماه یکبار به رهبر معظم انقلاب تقدیم میشود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه علت بسیاری از معضلات و مشکلات فقر اقتصادی در جامعه است، اظهار داشت: با پیشرفتهای اقتصادی که در کشور انجام شده و گشایشی که در زمینه اقتصادی ایجاد شده این مشکلات مرتفع خواهد شد.
ملاوردی اظهار داشت: اگر برخیها سنگاندازی نکنند و به کمک دولت بیایند مشکلات کنونی حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه دود اقدامات و سنگاندازیها به چشم مردم میرود و منافع نظام به خطر میافتد، تصریح کرد: این مسئله به نفع هیچ کس نیست و حاصل آن نیز تنها کاهش اعتماد عمومی و ناامید شدن مردم از نظام خواهد بود.
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