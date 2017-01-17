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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۴۳

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده:

سازمان مدیریتی شورای اجتماعی در کشور تشکیل شده است

سازمان مدیریتی شورای اجتماعی در کشور تشکیل شده است

یاسوج - معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در راستای بررسی و رفع مشکلات اجتماعی کشور، سازمان مدیریتی شورای اجتماعی در کشور تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهین دخت ملاوردی پیش از ظهر سه شنبه  در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: ۱۸ کارگروه در ذیل این شورا با ریاست رئیس جمهور فعالیت می کنند.

ملاوردی بیان داشت: طلاق، اعتیاد، مباحث اخلاقی و سایر آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور با مدیریت یکپارچه و هماهنگ بررسی می‌شود.

وی افزود: گزارش این شورا نیزهر شش ماه یکبار به رهبر معظم انقلاب تقدیم می‌شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه علت بسیاری از معضلات و مشکلات فقر اقتصادی در جامعه است، اظهار داشت: با پیشرفتهای اقتصادی که در کشور انجام شده و گشایشی که در زمینه اقتصادی ایجاد شده این مشکلات مرتفع خواهد شد.

ملاوردی اظهار داشت: اگر برخی‌ها سنگ‌اندازی نکنند و به کمک دولت بیایند مشکلات کنونی حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه دود اقدامات و سنگ‌اندازیها به چشم مردم می‌رود  و منافع نظام به خطر می‌افتد، تصریح کرد: این مسئله به نفع هیچ کس نیست و حاصل آن نیز تنها کاهش اعتماد عمومی و ناامید شدن مردم از نظام خواهد بود.

کد مطلب 3879827

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