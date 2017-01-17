برگزاری ۷۵۰ برنامه قرآنی توسط دارالقرآن تبلیغات اسلامی البرز

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دارالقرآن تبلیغات اسلامی البرز برای نهادینه کردن فرهنگ قرآن کریم و آموزه های اخلاقی در سطح استان موفق به اجرای برنامه های اثرگذاری شده است، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون ۷۵۰ برنامه قرآنی توسط دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان و موسسات وابسته برگزار شده است.

مسعودی اضافه کرد: برگزاری محفل انس با قرآن کریم، کرسی تلات نور، جزء خوانی، طرح تلاوت نور، برگزاری همایش های تجلیل از قرآنیان از مهمترین برنامه های این دارالقرآن از ابتدای سال جاری تا کنون به شمار می رود.

وی تاکید کرد: برنامه های متنوع قرآنی، کلاس های تفسیر و تحلیل داستان های کتاب آسمانی، اجرای نمایش های مذهبی از جمله مهمترین برنامه های دارآلقران تبلیغات اسلامی البرز است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با تاکید بر اینکه توسعه فعالیت ها و برنامه های قرآنی در سطح استان از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: توسعه مفاهیم قرآنی کاهش آسیب های اجتماعی را در بر دارد.

مسعودی به استقبال مطلوب شهروندان از اجرای برنامه های قرآنی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی استان اشاره کرد و گفت: عملکرد صحیح موسسات قرآنی موجب استقبال بیشتر مردم می شود.