وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به چهار محال و بختیاری سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان بعد از ظهر سه شنبه وارد فرودگاه شهرکرد شد و مورد استقبال مسئولان ارشد استان از جمله استاندار چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به عنوان وزیر معین استان چهارمحال و بختیاری در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است و قرار است در این سفر از پروژه های بخش اقتصاد مقاومتی بازدید کند.

حضور در نشست فرماندهی اقتصاد مقاومتی از مهمترین برنامه های سفر سردار سرتیپ پاسدار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به چهارمحال و بختیاری است.