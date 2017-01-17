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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

نماینده وزیر درستاد مرکزی شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش منصوب شد

نماینده وزیر درستاد مرکزی شاهد و ایثارگران آموزش و پرورش منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، محمد حسین کفراشی، به عنوان « نماینده وزیر در ستاد مرکزی شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش» منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت  آموزش و پرورش، متن حکم فخرالدین دانش آشتیانی به شرح زیر است:

برادر گرامی

جناب آقای محمد حسین کفراشی

رئیس محترم مرکز حراست

با توجه به تعهد، تجارب و خدمات ارزشمند جناب عالی، به خانواده معزز شهداء و ایثارگران؛ به استناد ماده 7 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان «نماینده وزیر در ستاد مرکزی شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند بزرگ، در پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

کد مطلب 3879836

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