صدور بیش از ۸ هزار گواهینامه مهارت در استان سیستان و بلوچستان

کوروش آذرکیش در تشریح این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری ۲۰ هزار و ۶۸۱ نفر در آزمون های سنجش مهارت استان شرکت کرده اند که از این تعداد ۸ هزار و ۴۶۵ نفر موفق به کسب نمره قبولی و نهایتا دریافت گواهینامه مهارت شده اند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع افراد قبول شده در آزمون های مهارتی ۷۲.۷درصد مربوط به آزمون های هماهنگ، ۱۹.۳درصد المپیاد، ۵۳درصد آزمون های تفاهمنامه، ۶۳.۷درصد آزمون های صنعت ساختمان و ۶۹.۴درصد مربوط به آزمون های آنلاین است.

وی ادامه داد: در مجموع از تعداد ۲۶هزار و ۱۵۳ نفر ثبت نام کننده ۶۹.۹ درصد معادل ۱۴ هزار و ۳۸۷ نفر قبولی در آزمون های مذکور داشته ایم و۲۰.۹درصد را نیز غائبین به خود اختصاص داده اند.

آذرکیش با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص طراحی و ممیزی سوالات تصریح کرد: تشکیل ۱۵ جلسه ممیزی سوالات موجود در بانک سوال آزمون استان با حضور ۴۰ تن از مربیان مجرب بخش دولتی و خصوصی و بارگذاری سوالات طراحی شده در بانک سوال کشوری و آنلاین در بیش از ۶۰حرفه از مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه است .

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تشکیل ۳گروه ممیزی در حوزه های فناوری خودرو، طراحی دوخت و کشاورزی و همچنین طراحی ۷۶۰۰سوال و ۵۲ پروژه عملی و ممیزی را از سایر اقدامات صورت گرفته درحوزه طراحی و ممیزی سوالات آزمون عنوان کرد.

وی با اشاره به برخی ضرورت های اجرایی در روند آزمون خاطرنشان کرد: کاهش حوزه های فرعی در آزمون های هماهنگ، اعمال نظارت بیشتر در برگزاری آزمون های کتبی و عملی، بازنگری و بهبود روند مستندسازی در پرونده های آزمون، مرتب سازی بایگانی های استان و شهرستانها، ضرورت توسعه آزمون های آنلاین و مواردی از این دست در رشد و ارتقای کیفیت روند برگزاری آزمون ها بسیار موثر است.