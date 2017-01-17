بیمارستان جدید شفا ظرف سه سال احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حق دوست ظهر سه شنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی بیمارستان ۷۵۰ تختخوابی جایگزین بیمارستان شفا، گفت: افتخاری مضاعف برای استان و شهر کرمان است که دریا دلانی با افق بلند باعث افتخار آفرینی می شوند.

وی افزود: در برهه زمانی قرار داریم که با فضای دوستی و صمیمی و روحیه جهادی بین مسئولان اتفاقات میمونی در کنار هم قرار گرفته است.

حق دوست با اشاره به اینکه کرمان به یک بیمارستان مدرن و پیشرفته نیاز داشت، اظهار کرد: بیمارستان شفا یک بیمارستان قدیمی و فعال است که نیاز به توسعه و استاندارد های جدید داشت ولی در فضای بیمارستان شفا امکان توسعه نبود.

وی ادامه داد: برای احداث بیمارستان ۷۵۰ تختخوابه زمینی به وسعت ۵۰ هکتار در نزدیکی فرودگاه با تغییر کاربری زمین های دانشگاه علوم پزشکی از طریق مسکن و شهرسازی واگذار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه با هزینه ۲۵۰ میلیارد تومان احداث این بیمارستان آغاز می شود، افزود: امیدواریم با همکاری قرارگاه سپاه سازندگی ظرف سه سال این بیمارستان افتتاح شود.