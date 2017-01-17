نحوه خرید و مصرف مکمل های ورزشی باید آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه استانی پیشگیری مبارزه با قاچاق محصولات سلامت محور بعد از ظهر سه شنبه ۲۸ دی ماه در محل معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی سنندج برگزار شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در این جلسه گفت: در سال های قبل مشکل اصلی، مواد آرایشی و بهداشتی بود اما این روزها مصرف مکمل های ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید چگونگی تهیه و مصرف این مواد به ورزشکاران آموزش داده شود زیرا نمی توان مصرف این گونه مکمل ها را در بین ورزشکاران را قطع کرد.

کامبیز حسن زاده اظهار داشت: بحث مکمل های ورزشی و ممانعت از فروش غیر مجاز مکمل های غیر استاندارد از مهمترین بحث ها است که معاونت غذا و دارو نیز در این راستا جهت کنترل به عطاری ها و باشگاه های ورزشی وارد شده است.

وی افزود: باید فضا برای فروشندگان این نوع محصولات نا امن شود تا کسانی که دست به فروش این نوع محصولات می زنند دیگر جراتی برای فروش نداشته باشند.

حسن زاده اظهار داشت: باید اماکن به این واحد ها اخطار دهند تا جهت کسب جواز مغازه خود اقدام کنند و حتی اگر به اخطاریه جواب ندادند چند باب از آن ها با تابلو های بزرگ پلمپ شوند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی به اهمیت بحث آموزش و فرهنگ سازی اشاره کرد و گفت: ۳۵ جلسه آموزشی با حضور کارشناسان در مدارس برگزار شده است باید این آموزش ها با طراحی بروشور در داروخانه ها و بنر در سطح شهر جهت افزایش آگاهی مردم تهیه شود.

وی افزود: با ساماندهی کارخانه های دارای مجوز و استاندارد وزارت بهداشت و معرفی آن ها به واحد های فروش در بخش وسایل آرایشی و بهداشتی، دارو و تجهیزات دارویی و مواد غذایی می توان قاچاق کالا در این موارد را که با سلامت مردم سر و کار دارد کاهش داد.

حسن زاده به محصولاتی اشاره کرد که سلامت مردم را به خطر می اندازند و گفت: سود جویان محصولاتی مانند خمیر دندان کرست و سیگنال، شامپو کلیر، روغن زیتون زر، پنیر در روغن زیتون اُبا و انواع کنسرو پیک را تولید کرده اند که برای سلامت مردم ضرر دارد و افراد برای خرید این نوع محصولات باید حتما توجه داشته باشند که علامت پروانه بهداشت بر روی محصولات باشد.