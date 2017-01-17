انهدام باند سارقان خودرو در کرج

به گزارش خبر گزاری مهر، سرهنگ جواد صفایی گفت: در پی دریافت یک فقره پرونده سرقت خودرو از سوی دو نفر از کلانتری ۱۲ شهید چمران به پلیس آگاهی، بازجویی از متهمان آغاز شد.

وی گفت: متهمان که همگی دارای سوابق کیفری بودند در ابتدا منکر ارتکاب هر گونه سرقت شدند اما در تحقیقات تکمیلی پلیس و در مواجهه با دلایل و مستندات موجود، لب به اعتراف گشوده و به سرقت ۱۵ دستگاه پژو پارس و پراید در شهرستان های فردیس و کرج اعتراف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان البرز در خصوص شیوه و شگرد سارقان گفت: این افراد با استفاده از شاه کلید و تخریب قفل درب خودرو ، در ساعات پایانی روز و اوایل صبح در مکان های خلوت و بدون تردد اقدام به سرقت خودروها می کردند.

سرهنگ صفایی گفت: با راهنمایی متهمان تعدادی از مالباختگان شناسایی و تلاش برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.