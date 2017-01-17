مذاکرات جدید نفتی ایران-سریلانکا انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه صنعت نفت، دور جدید مذاکرات نفتی ایران و سریلانکا با سفر «سوسیل پیریما جایانتا»، وزیر علوم، فناوری و تحقیقات سریلانکا به تهران و با هدف انتقال دانش و فنآوری در صنایع نفت،اکتشاف و پالایش آن برگزار شد.

منصور بزمی، در تشریح مذاکرات انجام گرفته با طرف سریلانکایی، گفت: سریلانکا به تازگی در حوزه نفت فعالیت خود را آغاز کرده و به منظور تاسیس آزمایشگاه برای تست روغن‌های مختلف موتور و همچنین حضور در حوزه‌های مرتبط با قیر و آسفالت، از پایلوت‌های پردیس پایین دستی بازدید به عمل آمد.

معاون فناوری و روابط بین‌الملل پژوهشگاه صنعت نفت در خصوص بخش‌های مورد توجه این هیات در بازدید از توانمندی‌های پژوهشگاه، توضیح داد: این هیات سریلانکایی تمرکز بسیاری بر پایلوت نانو داشته و علاقه‌مند به استفاده از تجربیات متخصصان پژوهشگاه صنعت نفت در این حوزه است.

این مقام مسئول با اشاره به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در حوزه بالادستی صنعت نفت با سریلانکا، تصریح کرد: با توجه به این‌که سریلانکا اخیرا در آب‌های عمیق (اقیانوس هند)، منابع نفتی کشف کرده، علاقه‌مند به فعالیت‌های اکتشافی و استفاده از دانش ایرانیان در این حوزه بوده که مذاکرات و بازدیدهایی نیز در این راستا به انجام رسید.

بزمی، هدف از این بازدید را بررسی زمینه‌های همکاری‌های آتی عنوان کرد و افزود: در ملاقات امروز، نمایندگانی به منظور پیگیری مباحث مطرح شده، مشخص و پیش بینی می‌شود با پیگیری‌های آتی تفاهم نامه(MOU) و یا توافق‌نامه‌های دیگری در زمینه‌های مختلف، امضا شود.

به گزارش مهر، «پیریما جایانتا» وزیر اقتصاد، علوم، فناوری و تحقیقات سریلانکا هفته جاری در گفتگو با ظریف، وزیر امور خارجه، گفته بود: سریلانکا همچون گذشته، خواستار خرید نفت خام و فرآورده‌های نفتی از ایران است.

در این دور از گفتگوها، علاوه بر وزیر علوم سریلانکا، رئیس موسسه فناوری‌های صنعتی، مدیر روابط بین‌الملل وزارت علوم، فناوری و تحقیقات و مدیر کل موسسه فناوری‌های صنعتی این کشور آسیایی هم در پژوهشگاه صنعت نفت حضور داشته‌اند.