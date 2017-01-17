جوجه ریزی۱۵.۵ میلیون قطعه ای در مرغداری های خراسان جنوبی

هاشم ولی پور مطلق در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جوجه ریزی ۱۵ میلیون و ۶۸۷ قطعه جوجه در واحدهای مرغداری استان طی ۹ ماهه امسال، اظهار داشت: طی این مدت ۳۵ هزار و ۸۲۹ تن گوشت مرغ در استان تولید شده است.

وی با بیان اینکه از این میزان ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن در داخل استان مصرف شده است، بیان کرد: مقدار ۲۱ هزار و ۵۷۹ تن نیز به سایر استان ها صادر شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اضافه کرد: ارزش ریالی تولیدات گوشت مرغ استان طی این مدت با توجه به متوسط قیمت گوشت مرغ بالغ بر دو هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

کاهش ۱۲ درصدی تولید گوشت مرغ

ولی پور مطلق از کاهش ۱۲ درصدی تولید گوشت مرغ در استان خبر داد و گفت: در ۹ ماهه سال گذشته میزان گوشت مرغ تولیدی استان ۴۰ هزار و ۷۱۶ تن بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۶۱۴ واحد مرغداری گوشتی در خراسان جنوبی مشغول به فعالیت هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه طبق پیش‌بینی برنامه ششم توسعه تولید گوشت مرغ در استان تا پایان سال ۹۵ باید به ۵۱ هزار تن برسد، عنوان داشت: همچنین طبق این برنامه میزان گوشت مرغ تولیدی استان برای سال ۹۶ به میزان ۵۲ هزار و ۷۰۰ تن در نظر گرفته شده است.