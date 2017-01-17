گروه خبری فجر گلستان فعالیت خود را آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، گروه خبری فجر گلستان عصر سه شنبه با هدف پوشش خبری هرچه بهتر ایام‌الله دهه فجر متشکل از رسانه‌های مجازی و مکتوب فعال استان گلستان فعالیت خود را آغاز کرد.

سرپرست شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی گلستان در نخستین جلسه این گروه خبری گفت: رسانه یکی از ارکان موفقیت و ماندگاری انقلاب اسلامی است و پیام‌رسانی درست مفاهیم ارزشی به متن جامعه را به انجام می‎رساند.

نجیب الله تاری بابیان اینکه امروز مردم ما به رسانه به یک امر تفریحی نگاه نمی‎کنند و برای دانستن و هویت‌شناسی خود به ابزارهای رسانه‎ای مراجعه می‎کنند، افزود: اصحاب رسانه نقش مهمی در بحث هویت‌بخشی به باورها و عقاید نظام مقدس جمهوری اسلامی بر عهده دارد.

سرپرست شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به فضای انقلاب اسلامی گفت: در دوران مبارزه امام خمینی (ره) رژیم پهلوی انواع رسانه مانند رادیو و تلویزیون را در اختیار داشتند و تنها رسانه امام (ره) اعلامیه‌ها و نوار کاست‌های ضبط‌شده بود.

تاری تصریح کرد: انقلاب رهبر کبیر انقلاب اسلامی با همان نوار کاست‌ها و اعلامیه‌ها به دلیل داشتن بار مفهومی به پیروزی رسید.

وی بابیان اینکه تنها خبررسان بودن رسانه‌ها کافی نیست، افزود: نگاه ستاد دهه فجر به‌عنوان بازوی مقتدر و درعین‌حال نرم ستاد باید نگاه مطالبه گر در راستای کیفی بخشی برنامه‌ها باشد.

سرپرست شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی گلستان اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته برنامه‌های دهه فجر دچار روزمرگی شده و این خلاء در مدارس ما احساس می‌شود که زیبنده نظام نیست.

تاری گفت: ما باید منویات رهبری و آرمان‌های ارزشمند شهدا را از طریق فضاسازی مناسب به نسل جوان منتقل کنیم و دهه فجر فرصت مغتنمی است که به این هدف برسیم.