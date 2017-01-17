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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

۳ بازیگر «کابوس حضرت اشرف» معرفی شدند

۳ بازیگر «کابوس حضرت اشرف» معرفی شدند

محمدصادق ملک، آرش فلاحت‌پیشه و مرتضی آقاحسینی در «کابوس حضرت اشرف» به کارگردانی حسین پاکدل به ایفای نقش می‌پردازند همچنین حضور ابراهیم اثباتی هم به عنوان آهنگساز در این نمایش قطعی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین های نمایش «کابوس حضرت اشرف» به نویسندگی و کارگردانی حسین پاکدل با حضور بازیگرانی چون محمدصادق ملک، آرش فلاحت پیشه و مرتضی آقاحسینی در تماشاخانه ایرانشهر، سالن همایش‌های نشر ثالث و پلاتوهای خصوصی برگزار می شود.

در راستای چند اثر قبلی حسین پاکدل از جمله «حضرت والا»، «امر ملوکانه»، «عشق و عالیجناب» و «یک صبح ناگهان»، نمایش «کابوس حضرت اشرف» حوادثی از تاریخ معاصر کشورمان را دستمایه ساختمان درام خود قرار داده و به شکلی مدرن مفاهیم نمایشی مدنظر را با زبان گروتسک بازگو می کند.

این نمایش پربازیگر بنا است علاوه بر ۳ اجرا در روزهای پایانی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، اجرای عمومی خود را هم در تالار ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر تا پایان سال ۹۵ ادامه دهد . متن «کابوسِ حضرت‌ اشرف» توسط حسین پاکدل پس از مدت‌ها تحقیق و پژوهش نوشته شده و در اجرای این نمایش ایمان افشاریان با سمت دراماتوژ با پاکدل همکاری می‌کند. 

فهرست دیگر بازیگران و عوامل حاضر در این نمایش به زودی اعلام می‌شود و نمایش در بهمن ماه و اسفندماه سال جاری میزبان مخاطبان هنر تئاتر در تماشاخانه ایرانشهر خواهد بود.

کد مطلب 3879857
فریبرز دارایی

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