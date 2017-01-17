۳ بازیگر «کابوس حضرت اشرف» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین های نمایش «کابوس حضرت اشرف» به نویسندگی و کارگردانی حسین پاکدل با حضور بازیگرانی چون محمدصادق ملک، آرش فلاحت پیشه و مرتضی آقاحسینی در تماشاخانه ایرانشهر، سالن همایش‌های نشر ثالث و پلاتوهای خصوصی برگزار می شود.

در راستای چند اثر قبلی حسین پاکدل از جمله «حضرت والا»، «امر ملوکانه»، «عشق و عالیجناب» و «یک صبح ناگهان»، نمایش «کابوس حضرت اشرف» حوادثی از تاریخ معاصر کشورمان را دستمایه ساختمان درام خود قرار داده و به شکلی مدرن مفاهیم نمایشی مدنظر را با زبان گروتسک بازگو می کند.

این نمایش پربازیگر بنا است علاوه بر ۳ اجرا در روزهای پایانی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، اجرای عمومی خود را هم در تالار ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایرانشهر تا پایان سال ۹۵ ادامه دهد . متن «کابوسِ حضرت‌ اشرف» توسط حسین پاکدل پس از مدت‌ها تحقیق و پژوهش نوشته شده و در اجرای این نمایش ایمان افشاریان با سمت دراماتوژ با پاکدل همکاری می‌کند.

فهرست دیگر بازیگران و عوامل حاضر در این نمایش به زودی اعلام می‌شود و نمایش در بهمن ماه و اسفندماه سال جاری میزبان مخاطبان هنر تئاتر در تماشاخانه ایرانشهر خواهد بود.