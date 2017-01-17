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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۸

بعد از جلسه در فدراسیون فوتبال؛

قرارداد سرمربی تیم ملی فوتسال ایران تمدید شد

قرارداد سرمربی تیم ملی فوتسال ایران تمدید شد

قرارداد سرمربی تیم ملی فوتسال ایران امروز و بعد از جلسه در فدراسیون فوتبال تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه که امروز سه شنبه برای جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال به تهران آمده بود، سرانجام قراردادش را با تیم ملی تمدید کرد.

ناظم الشریعه موفق شده بود با تیم ملی فوتسال به عنوان قهرمانی آسیا و عنوان سومی جام جهانی دست یابد ولی تمدید قراردادش به دلایل نامعلومی به تعویق افتاده بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال همچنان با مسئولان فدراسیون در جلسه است و درباره مسائل مختلف از جمله بازی های تدارکاتی، برنامه های آماده سازی و سایر موارد بحث و بررسی می کند.

کد مطلب 3879858

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