قرارداد سرمربی تیم ملی فوتسال ایران تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد ناظم الشریعه که امروز سه شنبه برای جلسه با رئیس فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال به تهران آمده بود، سرانجام قراردادش را با تیم ملی تمدید کرد.

ناظم الشریعه موفق شده بود با تیم ملی فوتسال به عنوان قهرمانی آسیا و عنوان سومی جام جهانی دست یابد ولی تمدید قراردادش به دلایل نامعلومی به تعویق افتاده بود.

سرمربی تیم ملی فوتسال همچنان با مسئولان فدراسیون در جلسه است و درباره مسائل مختلف از جمله بازی های تدارکاتی، برنامه های آماده سازی و سایر موارد بحث و بررسی می کند.