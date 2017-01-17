اشاعه فرهنگ اسلامی راهکار مقابله با نفوذ دشمن در فضای مجازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد شمس الدین امام جمعه شهرستان بشرویه ظهر سه شنبه در کارگاه استکبارستیزی و مقابله با نفوذ بیان کرد: امروزه دو امر استکبارستیزی و مقابله با نفوذ بسیار حائز اهمیت است.

وی گفت: ملت ایران اسلامی در زمان پیروزی انقلاب و نیز در دوران هشت سال دفاع مقدس استکبارستیزی خود را ثابت کردند.

حجت الاسلام شمس الدین اظهار داشت: درحال حاضر نیز بحث استکبار ستیزی همچون گذشته بایستی دنبال شود تا دشمنان به فکر کوچک‌ترین تعرض و یا توطئه ای نباشند.

امام جمعه شهرستان بشرویه بیان کرد: مقابله با نفوذ و جنگ نرم دشمنان نیز از جمله دغدغه های مقام معظم رهبری در چند سال اخیر بوده است.

وی افزود: امروزه بحث مقابله با نفوذ دشمنان بایستی پررنگ تر دیده شود چرا که دشمن از طریق فضاهای مجازی سعی در تخریب و نفوذ در بین مردم به ویژه جوانان کشور دارد.

حجت الاسلام شمس الدین گفت: دشمنان سعی بر سست نمودن پایه دینی و اعتقادی جوانانمان دارند و از طریق شبکه های مجازی نفوذ پیدا کرده و اهداف شوم خود را دنبال می‌کنند.

امام جمعه شهرستان بشرویه تاکید کرد: فرهنگ سازی در زمینه استفاده از فضای مجازی می‌تواند راهکاری مناسب برای مقابله با نفوذ دشمنان باشد.

وی افزود: تقویت پایه های دینی و اعتقادی جوانان از طریق برگزاری محافل فرهنگی و قرانی نیز در این راستا تاثیرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام شمس الدین بیان کرد: دشمن با بکارگیری تمامی روش‌ها و توطئه‌ها تنها یک هدف اساسی و آن هم براندازی این نظام و انقلاب را دنبال می‌کند.