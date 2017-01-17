بسته بندی محصولات کشاورزی با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله درویش امیری ظهر سه شنبه در همایش تجلیل از کشاورزان نمونه استان، افزود: بیش از ۸۰ میلیون نفر در کشور ما زندگی می کنند و تامین غذا برای این جمعیت کار بسیار سختی است و اگر کشاورزان زحمتکش نباشند معلوم نیست وضعیت چگونه می شود.

وی اظهار کرد: امنیت غذای امروز کشور مرهون زحمات کشاورزان است و باید قدر این قشر را بدانیم، گفت: حمایت از کشاورزی حمایت از حیات است و امروز برای توسعه کشاورزی به سه عنصر زمین، آب و هوا نیاز داریم و این سه عنصر از الطاف الهی است.

استاندار زنجان تاکید کرد: باید از این سه عنصر استفاده بهینه داشته باشیم چرا که نبود یکی کشاورزی را با مشکل مواجه می کند.

درویش امیری افزود: تولید محصولات کشاورزی در کشور ما زمان و بسته بندی و نظم خاص خود را ندارد ولی در کشوری مثل هلند که به اندازه استان گیلان است بسته بندی تولیدات کشاورزی براساس زمان انجام می شود.

استاندار زنجان تصریح کرد: کشاورز دغدغه تولید دارد و باید مسئولین بعد از تولید را بر عهده بگیرند و به بازار مصرف و فروش برسانند .

درویش امیری افزود: متاسفانه ما تاکنون نتوانستیم بسته بندی لازم برای صادرات محصولات کشاورزی را داشته باشیم و همچنین بحث حمل و نقل و جا به جایی محصولات کشاورزی مشکل داریم.

وی ابراز کرد:دراین خشکسالی مالی دولت ۱۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمگاران را پرداخت کرد که ما نتوانستیم ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی را تخصیص بدهیم.

استاندار زنجان گفت: از سال ۹۳ تاکنون بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی استان به آبیاری تحت فشار مجهز شده و ۴ هزار هکتار هم در دست اجرا است و ۱۰ هزار هکتار هم از اراضی استان مستعد آبیاری تحت فشار است.

درویش امیری ابراز کرد: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید توجه به کشاورزی بسیار خوب بوده است و به خود کفایی لازم در گندم رسیدیم.