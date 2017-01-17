فولاد بازی رفت هم پرسپولیس را آزار داد/ چند بازیکن اصلی را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ ظهر امروز در نشست خبری پیش از بازی با فولاد خوزستان در اهواز اظهار کرد: به تیم فولاد خوزستان تبریک می گویم که با سیاست های خوبی که دارد، خدمات فراوانی به فوتبال ایران ارائه کرده است و به نظر من بیش از هر تیم دیگری به فوتبال ایران بازیکن داده است.

وی افزود: در فوتبال ایران کمتر تیمی مثل فولاد سراغ دارم که این همه در بحث بازیکن سازی فعال است به خصوص اینکه وقتی سرمربی تیم ملی شدم، تعداد زیادی از بازیکنان فولاد را در تیم خود به عنوان بازیکن ثابت مورد استفاده قرار دادم به گونه ای که در آن سال ها، فولاد قهرمان ایران شد.

ایوانکوویچ ادامه داد: اکنون فولاد در حال طی کردن مراحل حرفه ای شدن است و با ساخت استادیوم اختصاصی خود در حال تبدیل شدن به یک باشگاه حرفه ای و موفق است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران گفت: در فوتبال خوزستان تیم های فراوانی مثل صنعت نفت، فولاد و استقلال اهواز زحمات بی شماری کشیدند که باید از آنها به خوبی حمایت کرد. امسال نیز فولاد با یک مربی بومی و استفاده از استعداد شاخص این استان همانند عبدالله ناصری به تیم قابل احترامی تبدیل شده است به گونه ای که آنها در بازی رفت در تهران به شدت ما را آزار دادند.

ایوانکوویچ گفت: به نظر من فوتبال با استفاده از توان بومی در حال بازگشت به فوتبال سنتی خوزستان که از زیبایی های بی شمای بهره می برد، است و این موضوع را باید به فال نیک گرفت.

وی با اشاره به اینکه تمیش نیز برای بازی فردا در اهواز از آمادگی مناسبی برخوردار است، افزود: برای بازی با فولاد خوزستان امکان استفاده از احمدزاده، ربیع خواه و رضائیان را ندارم ضمن اینکه احمد زاده هم محروم است و آرام طبع نیز در حال جدا شدن از ماست.