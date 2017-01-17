۲۸ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در آذربایجان غربی متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۸ باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم و ۹ هزار و ۸۰۰ قاچاقچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

وی با اشاره به کشف و ضبط ۱۷.۵ تن انواع مواد مخدر در استان طی سالجاری عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۷.۵ انواع مواد مخدر با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، نیروهای انتظامی، فرماندهی مرزبانی، بسیج، سپاه و اداره اطلاعات در سطح استان کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با تاکید بر فرهنگ سازی در خصوص پیشگیری از اعتیاد در جامعه اظهارداشت: امسال ۶۰ هزار نفر از مردم استان با حضور در کلاسهای آموزشی در زمینه پیشگیری از اعتیاد مهارتهای لازم را فراگرفته‌اند.

سرداراصلانی همچنین از کشف یک میلیون و ۲۲۰ هزار نخ سیگار خارجی در شهرستان میاندوآب خبر داد و گفت: ماموران انتظامی شهرستان میاندوآب در حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو وانت مشکوک شده و آن را متوقف می‌کنند.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی‌های به عمل آمده از آن در مجموع تعداد یک میلیون و ۲۲۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه ارزش ریالی محموله کشف شده یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال است افزود: در این زمینه یک نفر دستگیر، یک دستگاه خودروی وانت سایپا توقیف و مراتب پس از تشکیل پرونده و صورت جلسه به مراجع قضایی ارسال شد.