محرومیت همچنان در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر سه شنبه در آیین کلنگ زنی خوابگاه ۱۵ خرداد دانشگاه شهرکرد اظهار داشت: علی رغم تلاش های بی شماری که مسئولان استانی انجام داده اند اما استان ما هنوز با استان های هم تراز خود بسیار فاصله دارد و در قسمت های مختلف استان محرومیت همچنان مشاهده می شود.

وی عنوان کرد: به خاطر محرومیت مشکلات بسیاری زیادی در نقاط مختلف استان وجود دارد که باید در مسیر حل این مشکلات تلاش کرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد گفت: نباید به گزارش ها و آمارهای ارائه شده اکتفا کرد و باید مسئولان دیدار چهره به چهره با مردم داشته باشند و از درد و دل آنها آگاه شوند.

وی بیان کرد: بررسی میدانی مسئولان موجب می شود که محرومیت ها از نزدیک در این استان مشاهده شود.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تصریح کرد: هنوز تعداد زیادی روستا در این استان وجود دارد که از داشتن آب شرب سالم، گاز، مدرسه، برق و ...محروم هستند که باید توسط مسئولان مربوطه پیگیری شود.

حجت الاسلام نکونام یادآور شد: باید در برنامه ششم توسعه به اعتبار این استان توجه و نگاه ویژه شود تا مشکلات موجود برطرف و از دغدغه های مردم زحمتکش و ولایتمدار این استان کاسته شود.