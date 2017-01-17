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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

معاون استاندار بوشهر:

امنیت امروز ما مرهون خون شهدا است

امنیت امروز ما مرهون خون شهدا است

دشتی- معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر گفت: امنیت امروز ما مدیون و مرهون خون و جانفشانی‌های شهدای عزیز است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند بعد از ظهر سه‌شنبه در دیدار با خانواده شهیدان داوریان و مزارعی در شهر خورموج اظهار داشت: یکی از افتخارات ما توفیق دیدار با خانواده معظم شهدا است.

وی با بیان اینکه شهدای هر آن چه که داشتند برای پایدار نظام در طبخ اخلاص گذاشتند، افزود: دیدار با خانواده معظم شهدا برای ما مسئولین روحیه بخش است.

گراوند بیان کرد: خانواده‌های معظم شهدا نیز برای خدمت مسئولان به مردم دعا کنند و خداوند نیز توفقیق دهد ادامه دهنده راه شهدا باشیم.

فرماندار دشتی نیز گفت: افتخارات ما به عنوان خدمتگزاران سر کشی از خانواده شهدا است و ما بر این باور هستیم که امنیت و آسایش امروز مرهون خون شهدا است.

غلامرضا مهرجو تصریح کرد: در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تمامی گلزارهای شهدا در سطح شهرستان ساماندهی شد و یک مرکز فرهنگی نیز در جوار گلزار شهدا در حال احداث است.

کد مطلب 3879872

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