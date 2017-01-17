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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۴

استاندار چهارمحال و بختیاری:

۴۰ هزار کیلومتر از جاده های چهارمحال و بختیاری آسفالت است

۴۰ هزار کیلومتر از جاده های چهارمحال و بختیاری آسفالت است

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۰ هزار کیلومتر از جاده های چهارمحال و بختیاری آسفالت است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر سه شنبه در آیین کلنگ زنی خوابگاه ۱۵ خرداد دانشگاه شهرکرد اظهار داشت: قبل از انقلاب اسلامی ایران تنها ۲۰ کیلومتر از راه های استان چهارمحال و بختیاری آسفالت کشی بود که امروز حدود ۴۰ هزار کیلومتر آسفالت انجام شده است.

وی عنوان کرد:  در زمان قبل از انقلاب هیچ بزرگراهی در سطح استان وجود نداشت اما در حال حاضر بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان وجود دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دانشگاه شهرکرد حدود هشت هزار دانشجو دارد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه های مختلف گازرسانی در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد:  ۹۴ درصد از استان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کار خیران در همه زمان ها ارزش معنوی و الهی دارد و با توجه به کمبود بودجه در خزانه دولت ارزش کار خیرین چندین برابر خواهد شد.

وی بیان کرد: بیش از ۶۰ مدرسه توسط خیران در این استان ساخته شده که ۲۱ مدرسه توسط خیران در شهرستان لردگان احداث شده است.

کد مطلب 3879880

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