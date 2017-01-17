وقوع سه تصادف و کشته شدن ۴ تن/ جزییات تصادفات ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ نادر رحمانی درباره این تصادف که ساعت ٩ صبح دوشنبه در استان مرکزی اتفاق افتاده، گفت: برخورد کامیون بنز با سمند و پراید سواری در محور قدیم کیلومتر ٧٥ ساوه به همدان اتفاق افتاده که متاسفانه علاوه بر ۴ کشته ۴ نفر هم مجروح به جای گذاشته است.

وب همچنین درباره تصادفی که ساعت ٧ صبح امروز(سه شنبه) در استان بوشهر اتفاق افتاده، گفت: سواری سمند در محور کیلومتر ١١٠ کلمه به بوشکان با وانت پیکان تصادف کرد که علت آن تجاوزبه چپ راننده سمند بوده است.متاسفانه خودروی سمند بعد از این تصادف دچار حریق شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه ساعت ١٠:٣٠صبح امروز(سه شنبه) تصادفی دیگر در استان زنجان باعث کشته شدن ٢ نفر و مجروح شدن ٣ نفر دیگر شده توضیح داد: علت این حادثه که در محور کیلومتر ٥٠ زنجان-میانه اتفاق افتاده و باعث واژگونی سواری پراید شده، تخطی راننده این خودرو از سرعت مطمئنه بوده است.