استفاده از ظرفیت خیران در توسعه زیرساخت های آموزشی فومن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، میرشمس مومنی زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش که ظهر سه شنبه در دفتر فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد،ضمن گرامیداشت آغاز هفته شورای آموزش و پرورش، اظهار کرد: یکی از مهم ترین وظایف ما رشد و ارتقای حوزه تعلیم و تربیت شهرستان است.

وی با تأکید براجرای فعالیت های اساسی و زیربنایی در همه حوزه ها به ویژه آموزش و پرورش، افزود: توجه به حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت زیربنای همه خدماتی است که در یک جامعه می توان ارائه کرد.

فرماندار فومن ایجاد تحول در هر جامعه ای را منوط به تحول در نظام تعلیم و تربیت آن جامعه عنوان کرد و گفت: برداشتن گام های اساسی یکی از مهم ترین برنامه هایی است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مراسم یادمان «کیومرث صابری فومنی» که ماه آینده در شهرستان فومن برگزار می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به حضور علما و فرهیختگان بزرگی همچون «آیت الله بهجت» و... برنامه ریزی در زمینه آموزش و پرورش باید به گونه ای پیش رود که برای سال های آتی فرهیختگان و علمایی همانند این افراد تربیت شود.

مومنی زاده برگزاری این نکوداشت ها را بسیار مهم تلقی و تصریح کرد: باید بسترها و فرهنگ سازی مناسبی در زمینه تربیت دوباره چنین افرادی در شهرستان فراهم شود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می کند، تأکید کرد: در همین راستا نیازمند تحول و ارتقا هم در زمینه کیفی و هم کمی آموزش و پرورش هستیم.

فرماندار فومن در ادامه با اشاره به برنامه ریزی و تبیین راهکارهای ارتقای سطح کیفی آموزش، افزود: باید برای رسیدن به این مرحله بدانیم که از نظر کیفی، آموزش ما در چه جایگاهی قرار داشته و برای ارتقا نیازمند چه راهکارهایی است.

وی با بیان اینکه در زمینه تجهیزات و فضای آموزشی نیز باید اقدامات موثری نیز برداشته شود، گفت: با توجه به کمبود اعتبارات دستگاه های دولتی برای کمک به شورای آموزش و پرورش در این خصوص، می توانیم از ظرفیت خیران بیشتر بهره مند شویم.

مومنی زاده با بیان اینکه متاسفانه تا به امروز نتوانسته ایم از این ظرفیت به نفع آموزش و پرورش شهرستان بهره گیری کنیم، یادآورشد: استفاده از این پتانسیل و ظرفیت یکی از راهکارهای ارتقای سطح کمی و کیفی نظام تعلیم و تربیت شهرستان است.

وی در ادامه به وجود برخی حواشی سیاسی، اجتماعی در بخش آموزش و پرورش اشاره وخاطرنشان کرد: برای توسعه و رشد این حوزه نباید به این حواشی توجه کرد زیرا سبب دور شدن از هدف اصلی در زمینه تعلیم و تربیت می شود.