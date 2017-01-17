به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز ظهر سه شنبه در حاشیه همایش تجلیل از کشاورزان نمونه استان زنجان در جمع خبرنگاران، افزود: تنوع در بذور و معرفی آنها به کشاورزان با آزمایشات PVS به مدت دو سال است که در مزارع در حال انجام است.
وی اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر کشاورزان اطلاعات دقیق و خوبی از خصوصیات بذر دارند و این اطلاعرسانی به کشاورزان با گندم، جو، سورگوم، کلزا و چغندر آغاز شده و امیدواریم که به سایر محصولات هم سرایت کند.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: بیش از ۳۷ رقم کلزا به کشاورزان معرفی شده و این شناسایی و ارزیابی در اراضی کشاورزان و به دست خود آنها صورت گرفته است.
کشاورز تاکید کرد: در رابطه با ماشینآلات کشاورزی نیز از تکنولوژیهای جدید با پرداخت یارانه حمایت میشود و خوشبختانه ماشینهای برداشت چغندر قند، پنبه، خرما و کلزا با تکنولوژی روز به کشاورزان معرفی شده است.
وی گفت: روش انتقال تکنولوژی ما این است که با صاحبان تکنولوژی قرارداد میبندیم تا به صورت مستقیم با کشاورزان صحبت کنند.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در واقع این افراد طرحهای پایلوت را در اراضی کشاورزان پیاده میکنند و از محققان نیز درخواست کردهایم که پکیجهای تحقیقاتی خود را در اراضی کشاورزان پیاده کنند.
کشاورز گفت: اجرای طرحهای تحقیقاتی در خصوص کلزا در هشت نقطه از کشور آغاز شده و همه این اقدامات بر مبنای کمکهای داوطلبانه انجام میگیرد و فعلا هیچ اعتباری در دست نیست و برای انتقال تکنولوژی کلزا ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کردهایم.
وی ابراز کرد: ۷۵ درصد از مزارع گوجهفرنگی کشور تحت آبیاری میکرو قرار دارد و کشت نشایی باید صنعتی و به صورت پکیج به کشاورزان ارایه شود.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشت نشایی برای همه محصولات زراعی به جز گندم، جو و سیبزمینی آغاز شده و معرفی ارقام جدید از جمله سورگوم، ارزن، تاج خروسی، آمارانت و چغندر علوفهای نیز در راستای مصرف بهینه آب معرفی شده است.
کشاورز افزود: معرفی بذور جدید گندم و جو به کشاورزان نیز از دیگر اقدامات انجام گرفته در راستای مقابله با کم آبی است.
وی تصریح کرد: مصرف اصولی کود و سم و رعایت الگوی مناسب کشت برای ۳۰ درصد از گندمزارهای کشور توسط بهرهبرداران نمونه انجام گرفته ومقرر شده که این قشر بهعنوان کشاورزان پیشرو، به رسمیت شناخته شوند و دانش خود را به صورت عملی برای سایر کشاورزان ترویج دهند.
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