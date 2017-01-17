دستاوردهای بزرگ برجام قابل چشم پوشی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان که با حضور شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در برگزار شد، افزود: اگر برجام نبود، کشور به سمت قهقرا می رفت و با این همه اهمیت، گاهی می بینیم که بی توجهی و بی مهرهایی به این رویداد بزرگ می شود.

وی بیان داشت: باید اندیشید که اگر برجام اتفاق نیفتاده بود و مانند سالهای ۹۰ تا ۹۲ به پیش می رفت، اکنون جامعه و کشور چه وضعیت و شرایطی را داشت.

خادمی با اشاره به اعتبارات ابلاغی به استان تصریح کرد: ۶۷۰ میلیارد ریال از مجموع ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبارات مصوب سفر رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت به این استان برای سال جاری ابلاغ شده است.

استاندار اظهار داشت: ابلاغ تخصیص این میزان اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای از محل اسناد خزانه اسلامی است که مدیران دستگاههای مختلف اجرایی استان باید در زمان اعلام شده تا پنجم بهمن ماه نسبت به جذب این اعتبارات اقدام کنند.

وی همچنین بر برنامه ریزی برای هرچه باشکوهتر برگزار شدن ایام الله دهه فجر تاکید کرد.