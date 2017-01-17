به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، علی بصیرپور درباره آخرین وضعیت آزادسازی آب در زاینده رود، گفت: سد زایندهرود در بامداد روز پنجشنبه سیام دی ماه، با دبی حدود ۶۰ مترمکعب بر ثانیه بازگشایی میشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای اصفهان با اعلام اینکه پیشبینی میشود تا اواخر روز جمعه پیش رو، جریان آب به محدوده شهر اصفهان برسد، تصریح کرد: آزادسازی آب زاینده رود بر اساس تصمیم یازدهمین جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز زایندهرود به ریاست وزیر نیرو انجام گرفته است.
به گزارش مهر، کمیته ۵ نفره تصمیمگیر برای استفاده بهرهبرداران از آب زایندهرود متشکل از مدیرعامل آب منطقهای استان اصفهان، نماینده استاندار، فرماندار، نماینده کشاورزان و نماینده جهاد کشاورزی این استان است که در جلسه امروز، خود پیش بینی کرد، برای کشت به مدت حدود ۱۸ روز، امکان تحویل آب به کشاورزان میسر شود.
در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی حوضه آبریز زایندهرود که با حضور وزیر نیرو برگزار شد، پس از بررسی کارشناسی وضعیت ذخیره سد زایندهرود، رهاسازی آب این سد برای انجام کشت کشاورزان تأیید شده بود.
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