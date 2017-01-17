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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵

معاون هماهنگ کننده سپاه استان بوشهر:

بعضی‌ها تلاش دارند در ماهیت انقلاب انحراف ایجاد شود

بعضی‌ها تلاش دارند در ماهیت انقلاب انحراف ایجاد شود

دشتی- معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: بعضی ها تلاش دارند در ماهیت انقلاب انحراف ایجاد شود ولی ما باید تلاش کنیم از انحراف انقلاب جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سهراب انبارکی ظهر سه‌شنبه در یادواره شهدای بادوله بر ضرورت دنبال کردن آرمانهای شهدا تاکید کرد و اظهار داشت: شهدای ما سه مولفه مهم داشتند که بصیرت دینی اولین مولفه آنها بود.

وی با بیان اینکه شهدای عزیز ما به احکام دینی و شرعی توجه ویژه‌ای داشته‌اند، افزود: ما نیز باید همواره دغدغه دینی داشته باشم.

انبارکی بصیرت عرفانی را از دیگر مولفه‌های شهدا عنوان کرد و یادآور شد: شهدای ما عارف و به خدا متصل بودند.

وی تصریح کرد: بصیرت سیاسی نیز سومین مولفه شهدا بود و آنها بر اساس مقتضیات زمان و مکان و در مسیر ولایت حرکت می‌کردند.

انبارکی بیان کرد: وقتی وصیت‌نامه‌های شهدا را مطالعه می‌کنیم مکررا بر پیروی از ولایت فقیه تاکید کرده‌اند، شهدا عزیز ما در مسیر ولایت بودند و به فیض شهادت نائل آمدند.

وی گفت: بعضی‌ها تلاش دارند در ماهیت انقلاب انحراف ایجاد شود ولی ما باید تلاش کنیم از انحراف انقلاب جلوگیری شود.

کد مطلب 3879894

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