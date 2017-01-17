به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سهراب انبارکی ظهر سهشنبه در یادواره شهدای بادوله بر ضرورت دنبال کردن آرمانهای شهدا تاکید کرد و اظهار داشت: شهدای ما سه مولفه مهم داشتند که بصیرت دینی اولین مولفه آنها بود.
وی با بیان اینکه شهدای عزیز ما به احکام دینی و شرعی توجه ویژهای داشتهاند، افزود: ما نیز باید همواره دغدغه دینی داشته باشم.
انبارکی بصیرت عرفانی را از دیگر مولفههای شهدا عنوان کرد و یادآور شد: شهدای ما عارف و به خدا متصل بودند.
وی تصریح کرد: بصیرت سیاسی نیز سومین مولفه شهدا بود و آنها بر اساس مقتضیات زمان و مکان و در مسیر ولایت حرکت میکردند.
انبارکی بیان کرد: وقتی وصیتنامههای شهدا را مطالعه میکنیم مکررا بر پیروی از ولایت فقیه تاکید کردهاند، شهدا عزیز ما در مسیر ولایت بودند و به فیض شهادت نائل آمدند.
وی گفت: بعضیها تلاش دارند در ماهیت انقلاب انحراف ایجاد شود ولی ما باید تلاش کنیم از انحراف انقلاب جلوگیری شود.
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