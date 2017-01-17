به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار سهراب انبارکی ظهر سه‌شنبه در یادواره شهدای بادوله بر ضرورت دنبال کردن آرمانهای شهدا تاکید کرد و اظهار داشت: شهدای ما سه مولفه مهم داشتند که بصیرت دینی اولین مولفه آنها بود.

وی با بیان اینکه شهدای عزیز ما به احکام دینی و شرعی توجه ویژه‌ای داشته‌اند، افزود: ما نیز باید همواره دغدغه دینی داشته باشم.

انبارکی بصیرت عرفانی را از دیگر مولفه‌های شهدا عنوان کرد و یادآور شد: شهدای ما عارف و به خدا متصل بودند.

وی تصریح کرد: بصیرت سیاسی نیز سومین مولفه شهدا بود و آنها بر اساس مقتضیات زمان و مکان و در مسیر ولایت حرکت می‌کردند.

انبارکی بیان کرد: وقتی وصیت‌نامه‌های شهدا را مطالعه می‌کنیم مکررا بر پیروی از ولایت فقیه تاکید کرده‌اند، شهدا عزیز ما در مسیر ولایت بودند و به فیض شهادت نائل آمدند.

وی گفت: بعضی‌ها تلاش دارند در ماهیت انقلاب انحراف ایجاد شود ولی ما باید تلاش کنیم از انحراف انقلاب جلوگیری شود.